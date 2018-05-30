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Crime de peculato

Gilmar Mendes manda soltar ex-vereador de Vila Velha

Almir Neres foi preso em abril. Ele foi condenado em segunda instância por peculato. A denúncia é de que Neres se apropriou de parte do salário e das diárias de uma funcionária da Câmara
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2018 às 19:07

Publicado em 30 de Maio de 2018 às 19:07

Almir Neres foi vereador em Vila Velha e chegou a ser preso Crédito: Gabriel Lordêllo
Condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado (TJES) pelo crime de peculato, o ex-vereador de Vila Velha Almir Neres conseguiu se livrar da prisão. A soltura do parlamentar, que estava preso desde o dia 11 de abril, foi determinada por uma decisão liminar (provisória) do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes.
De acordo com a decisão, Neres deverá ficar em liberdade até que o ministro julgue um pedido de habeas corpus feito pela defesa, que contesta a prisão do parlamentar após a condenação em segunda instância, ou seja, antes que todos os recursos sejam esgotados. 
No mandado de prisão contra Neres, expedido pela 1ª Câmara Criminal do TJES no dia 27 de fevereiro de 2018, os desembargadores mencionaram o novo entendimento do STF, que permite, desde 2016, a prisão após condenação em segunda instância. Este foi o mesmo entendimento que possibilitou a prisão do ex-presidente Lula (PT).
No entanto, o advogado criminalista que atua na defesa do ex-vereador, Rivelino do Amaral, afirma que a medida vai contra as garantias asseguradas pela Constituição.
O Almir deverá ficar em liberdade até que o Gilmar Mendes julgue o habeas corpus. Mas isso só deverá acontecer após a Suprema Corte analisar duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade sobre o tema. Dois ministros, sendo um o próprio Gilmar Mendes, e a Rosa Weber, já sinalizaram que podem se posicionar contra a prisão após a condenação em segunda instância, aposta Amaral.
CONDENAÇÃO
Almir Neres havia sido denunciado por se apropriar de parte de salário e de diárias de uma funcionária dele na Câmara entre janeiro de 2009 e novembro de 2012. Ele teria ficado com R$ 154,2 mil no total. A condenação em primeira instância ocorreu em 2014 e foi mantida pelo TJES. Um outro recurso apresentado pela defesa no Superior Tribunal de Justiça (STJ) também foi negado.
Com base nisso, o TJES expediu o mandado de prisão contra Neres. O mandado foi cumprido no dia 11 de abril. O ex-vereador foi localizado em sua propriedade rural em Guarapari.
Agora, a defesa aguardará o julgamento do HC no STF. Quanto ao mérito da acusação, Rivelino do Amaral argumenta que não existem provas suficientes que comprovem que Almir Neres cometeu o crime de peculato, crime que consiste no desvio de bens ou dinheiro público por parte de funcionário público.
 Com colaboração de Rodrigo Maia, da TV Gazeta
 
 

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