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Lisboa

Gilmar Mendes é hostilizado por brasileiras em Portugal; veja vídeo

'A gente pede para Deus levar o senhor para o inferno', disse uma das mulheres
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2018 às 21:43

Publicado em 14 de Janeiro de 2018 às 21:43

Gilmar Mendes é hostilizado por brasileiras em Portugal Crédito: Reprodução/Youtube
Circula desde a noite de sábado pelas redes sociais um vídeo que mostra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Gilmar Mendes, sendo hostilizado por duas mulheres brasileiras ao encontrá-lo passeando pelas ruas de Lisboa, em Portugal. A data da gravação é desconhecida, mas se sabe é que o último registro de viagem do ministro a Portugal remete a novembro do ano passado.
Ao ser perguntado pelas mulheres se "não tem vergonha", em alusão aos polêmicos votos no Supremo, ele sorri, vira as costas e caminha, reação que se repete quando uma das brasileiras afirma que "a gente pede para Deus levar o senhor para o inferno".
Aparentemente, o magistrado foi interpelado em frente ao tradicional restaurante e confeitaria Benard, na capital portuguesa, onde esteve para participar de um seminário internacional na Faculdade de Direito de Lisboa (FDUL).
Confira o vídeo:

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