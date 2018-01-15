Gilmar Mendes é hostilizado por brasileiras em Portugal; veja vídeo

Gilmar Mendes é hostilizado por brasileiras em Portugal Crédito: Reprodução/Youtube

Circula desde a noite de sábado pelas redes sociais um vídeo que mostra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Gilmar Mendes, sendo hostilizado por duas mulheres brasileiras ao encontrá-lo passeando pelas ruas de Lisboa, em Portugal. A data da gravação é desconhecida, mas se sabe é que o último registro de viagem do ministro a Portugal remete a novembro do ano passado.

Ao ser perguntado pelas mulheres se "não tem vergonha", em alusão aos polêmicos votos no Supremo, ele sorri, vira as costas e caminha, reação que se repete quando uma das brasileiras afirma que "a gente pede para Deus levar o senhor para o inferno".

Aparentemente, o magistrado foi interpelado em frente ao tradicional restaurante e confeitaria Benard, na capital portuguesa, onde esteve para participar de um seminário internacional na Faculdade de Direito de Lisboa (FDUL).