Gilmar Mendes critica Cármen Lúcia: 'O moralismo é o túmulo da moral'

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes criticou a liminar concedida pela presidente da Corte, Cármen Lúcia, para barrar a posse da ministra indicada por Michel Temer para comandar a pasta do Trabalho. Em entrevista ao jornal "Folha de S.Paulo", Gilmar disse que "o moralismo é o túmulo da moral" e que a decisão se trata de "infantilismo judicial".

impedida de tomar posse no Ministério do Trabalho por responder a processos trabalhistas. A presidente do STF foi quem concedeu a liminar. Com isso, embora tenha sido nomeada por Temer, Cristiane não pode tomar posse do cargo. Cristiane Brasil foino Ministério do Trabalho por responder a processos trabalhistas. A presidente do STF foi quem concedeu a liminar. Com isso, embora tenha sido nomeada por Temer, Cristiane não pode tomar posse do cargo.

O ministro Gilmar Mendes durante sessão em tribunal Crédito: Arquivo

"Será que nenhum juiz tem ação trabalhista? Chega a ser engraçado. O moralismo é o túmulo da moral. Agora, por que isso está ocorrendo? Pela debilidade do governo. Se fosse um governo normal, forte, que não tivesse passado por tantos percalços, quem ousaria dar essa liminar? Ela não duraria um minuto. Porque é um caso de infantilismo judicial", disse ele à "Folha".

O ministro também criticou o fato de Cármen Lúcia impedir, por meio de liminar, que Temer desse indulto a presos brasileiros. "Disseram que o indulto beneficiaria presos na Operação Lava Jato. E não se mostra um réu da Lava Jato que seria beneficiado. Não obstante, a procuradora-geral (Raquel Dodge) pede (liminar) e a presidente do Supremo confirma, com esse argumento. Veja!", exclamou.

"(A suspensão do indulto) agrava o caos penitenciário (deixando presas) pessoas que estão esperando porque já cumpriram parte da pena. Isso (o indulto) tem funcionado ao longo dos anos, até com a perspectiva de uma certa restrição ao modelo punitivo", justificou o ministro em entrevista à "Folha".

Gilmar ainda disse que o "nível do debate no Brasil" virou uma "coisa terrestre, pedestre, rastaquera", ao falar sobre as críticas e xingamentos que tem recebido por sua atuação no Supremo. Ele também disse que há "uma grande responsabilidade da própria mídia" acerca disso.