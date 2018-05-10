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Em Atibaia

Gilberto Carvalho diz que Bittar emprestou sítio a Lula

Ex-ministro depôs nesta quarta-feira, 9, ao juiz Sérgio Moro, como testemunha de defesa de Marcelo Odebrecht

Publicado em 10 de Maio de 2018 às 02:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2018 às 02:34
O caso envolvendo o sítio representa a terceira denúncia contra Lula no âmbito da Operação Lava Jato Crédito: Edilson Dantas/Agência O Globo
O ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República Gilberto Carvalho afirmou, em depoimento ao juiz federal Sérgio Moro, que o empresário Fernando Bittar emprestou o sítio Santa Bárbara, em Atibaia, ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2011, após o mandato, para que o petista pudesse armazenar bens do acervo presidencial após deixar o mandato. Ele negou ter conhecimento das reformas realizadas no imóvel. Carvalho prestou depoimento como testemunha de defesa de Marcelo Odebrecht.
Carvalho afirmou que a relação entre Lula e Jaco Bittar, ex-prefeito de Campinas e pai do proprietário do sítio, era fraterna e de longa data, em razão da proximidade das famílias. Não havia visita que a família fazia a Brasília que não vinha alguém da família Bittar. Ambos foram fundadores do PT.
O ex-ministro diz ter ouvido pela primeira vez falar no sítio em 2011, quando foi chamado para rezar o terço em uma festa junina no imóvel, quando haveria uma homenagem a Dona Marisa [Marisa Letícia, ex-primeira dama, falecida em fevereiro de 20170.
No dia seguinte, ele alega ter tido uma conversa com Lula. Ele me relatou naquele momento que, no dia 15 de janeiro, ele estava no Guarujá de férias, a Marisa chamou a ele dizendo que tinha uma surpresa pra ele que era o Fernando oferecendo uma chácara para eles usarem se ele quisesse.
Aí, ele depois de mostrar falou: eu to com uma dúvida, porque a Marisa gosta muito daqui e Fernando tá até disposto a vender para a gente, mas eu não sei se é o caso porque essa chácara é muito longe, eu prefiro alguma mais perto lá da Billings, que é onde tem uma pequena chácara', afirmou.
Carvalho afirmou que, para ele, a chácara era do Fernando, que ofereceu a Lula. O ex-ministro justifica que o ex-presidente precisava de um local para armazenar os bens que acumulou enquanto presidente da República.
Ele afirma ter sugerido a Lula que fizesse uma reunião com empresários, assim como fez Fernando Henrique Cardoso, em relação ao Instituto FHC, para arrecadar recursos. No entanto, Lula teria dito que não iria se preocupar com isso.
A mesma preocupação tinha a Marisa, preocupação com as coisas deles, que não tinha pra onde levar. De tudo que eu sei, eles acabaram falando com o Fernando e ele emprestou aquela chácara, concluiu.
Ele negou saber de reformas tocadas pelo ex-assessor de Lula, Rogério Aurélio Pimentel. As obras são objeto de acusação do Ministério Público Federal. Para a força-tarefa da Lava Jato, elas configuram suposta propina de R$ 1 milhão da Odebrecht, OAS e Schahin ao ex-presidente.
O caso envolvendo o sítio representa a terceira denúncia contra Lula no âmbito da Operação Lava Jato. Segundo a acusação, a Odebrecht, a OAS e também a empreiteira Schahin, com o pecuarista José Carlos Bumlai, gastaram R$ 1,02 milhão em obras de melhorias no sítio em troca de contratos com a Petrobrás. A denúncia inclui ao todo 13 acusados, entre eles executivos da empreiteira e aliados do ex-presidente, até seu compadre, o advogado Roberto Teixeira.
O imóvel foi comprado no final de 2010, quando Lula deixava a Presidência, e está registrado em nome de dois sócios dos filhos do ex-presidente, Fernando Bittar  filho do amigo e ex-prefeito petista de Campinas Jacó Bittar  e Jonas Suassuna. A Lava Jato sustenta que o sítio é de Lula, que nega.

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