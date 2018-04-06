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Gilberto Carvalho defende cordão humano para evitar prisão de Lula

Questionado se resistência não pioraria situação de ex-presidente, Carvalho respondeu: 'piorar o quê'?

Publicado em 06 de Abril de 2018 às 16:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2018 às 16:26
O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, participando de uma reunião da Bancada do PT na Câmara dos Deputados Crédito: Antonio Cruz/ABr
O ex-assessor especial da presidência Gilberto Carvalho, um dos mais próximos e antigos colaboradores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu ao Estado que a militância lulista faça um cordão humano em torno do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, e impeça o cumprimento da ordem de prisão contra o ex-presidente.
"É para resistir, claro. Quero que o povo faça um cordão humano para impedir a prisão. É o que nos resta fazer", disse Carvalho. Questionado se isso não poderia piorar a situação de Lula, Carvalho respondeu: "piorar o quê"?
especial
Lula se reúne na tarde desta sexta-feira (6) com advogados e dirigentes partidários em uma sala reservada no segundo andar do sindicato para decidir sobre o cumprimento da ordem de prisão expedida pelo juiz Sérgio Moro. Dessa reunião sairá uma posição definitiva. Segundo um diretor do Instituto Lula, não há mais tempo hábil para o ex-presidente se entregar em Curitiba.
Um dirigente sindical que esteve com o ex-presidente afirmou que ele vai aguardar no Sindicato a chegada da PF. Não haverá resistência à prisão. Lula também manifestou preocupação com a segurança dos apoiadores que vieram a São Bernardo.

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