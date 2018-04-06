Gilberto Carvalho defende cordão humano para evitar prisão de Lula

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, participando de uma reunião da Bancada do PT na Câmara dos Deputados Crédito: Antonio Cruz/ABr

O ex-assessor especial da presidência Gilberto Carvalho, um dos mais próximos e antigos colaboradores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu ao Estado que a militância lulista faça um cordão humano em torno do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, e impeça o cumprimento da ordem de prisão contra o ex-presidente.

"É para resistir, claro. Quero que o povo faça um cordão humano para impedir a prisão. É o que nos resta fazer", disse Carvalho. Questionado se isso não poderia piorar a situação de Lula, Carvalho respondeu: "piorar o quê"?

Lula se reúne na tarde desta sexta-feira (6) com advogados e dirigentes partidários em uma sala reservada no segundo andar do sindicato para decidir sobre o cumprimento da ordem de prisão expedida pelo juiz Sérgio Moro. Dessa reunião sairá uma posição definitiva. Segundo um diretor do Instituto Lula, não há mais tempo hábil para o ex-presidente se entregar em Curitiba.