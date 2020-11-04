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Eleições 2020

Gesse: veja as propostas do candidato a prefeito de Colatina

A Gazeta entrevistou o profissional autônomo e candidato a comandar Colatina pelos próximos quatro anos. Saiba o que ele propõe para economia, geração de empregos, mobilidade urbana, juventude e finanças. Veja o vídeo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 16:53

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 16:53

O candidato a prefeito de Colatina Gesse (DC) responde a perguntas sobre as propostas dele para as áreas de economia, geração de empregos, juventude, mobilidade urbana e finanças. A entrevista  com o  profissional autônomo faz parte de conversas, promovidas por A Gazeta, com os políticos que querem comandar a cidade pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Colatina nas eleições municipais de 2020 serão publicadas nesta quarta (04) e na quinta-feira (05). A ordem de divulgação das conversas é a alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
Gessé Pereira de Andrade (DC)
Gessé Pereira de Andrade é candidato a prefeito de Colatina Crédito: Assessoria/Divulgação
Gesse Pereira de Andrade (DC), de 54 anos, é profissional autônomo e tem ensino fundamental completo. Ele tenta pela segunda vez consecutiva chegar ao comando de Colatina. Em 2016, Gesse ficou na sexta colocação na corrida eleitoral, entre sete candidatos que disputaram o pleito. Na ocasião, terminou a disputa com 1,86% dos votos válidos no município.
Além da disputa em 2016, Gesse já tentou por duas vezes se eleger vereador e outras duas deputado estadual, mas não teve sucesso em nenhuma delas. Veja o perfil completo dele aqui.

Veja Também

Veja as entrevistas com as propostas dos candidatos a prefeito de Colatina

COBERTURA ELEITORAL

As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário, embora não exclusivo, para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.

SAIBA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES 

Consulte as informações de todos os candidatos a prefeito e vereador do ES

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