Gesse: veja as propostas do candidato a prefeito de Colatina

Gesse Pereira de Andrade (DC), de 54 anos, é profissional autônomo e tem ensino fundamental completo. Ele tenta pela segunda vez consecutiva chegar ao comando de Colatina. Em 2016, Gesse ficou na sexta colocação na corrida eleitoral, entre sete candidatos que disputaram o pleito. Na ocasião, terminou a disputa com 1,86% dos votos válidos no município.