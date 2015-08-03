Gerente de sede da Petrobras em Vitória é preso na Operação Lava-Jato

o engenheiro da Petrobras que atuou como gerente de empreendimento da sede da estatal em Vitória, Celso Araripe D'Oliveira, foi preso na manhã desta segunda-feira (3).

Araripe era um dos alvos de denúncia do Ministério Público Federal no Paraná por corrupção passiva qualificada e lavagem de dinheiro. o gerente foi denunciado junto a Marcelo Odebrecht e outros 12 investigados.

De acordo com a denúncia, o consórcio responsável pela obra, liderado pelo grupo Odebrecht, simulou contratação de empresa de consultoria para enviar ao engenheiro e a familiares dele R$ 1,4 milhão em propina. Parte do montante foi recebido em contas de parentes do engenheiro.

A propina, segundo o MPF, foi paga para que Celso Araripe providenciasse aditivos ao contrato da obra realizada na Reta da Penha, entre 2010 e 2014.