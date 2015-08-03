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Polícia Federal

Gerente de sede da Petrobras em Vitória é preso na Operação Lava-Jato

Araripe era um dos alvos de denúncia do MPF no Paraná por corrupção passiva qualificada e lavagem de dinheiro. Celso Araripe foi denunciado junto a Marcelo Odebrecht e outros 12 investigados

Publicado em 03 de Agosto de 2015 às 17:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2015 às 17:29
Além do ex-ministro José Dirceu,
o engenheiro da Petrobras que atuou como gerente de empreendimento da sede da estatal em Vitória, Celso Araripe D'Oliveira, foi preso na manhã desta segunda-feira (3).
Araripe era um dos alvos de denúncia do Ministério Público Federal no Paraná por corrupção passiva qualificada e lavagem de dinheiro. o gerente foi denunciado junto a Marcelo Odebrecht e outros 12 investigados.
De acordo com a denúncia, o consórcio responsável pela obra, liderado pelo grupo Odebrecht, simulou contratação de empresa de consultoria para enviar ao engenheiro e a familiares dele R$ 1,4 milhão em propina. Parte do montante foi recebido em contas de parentes do engenheiro.
A propina, segundo o MPF, foi paga para que Celso Araripe providenciasse aditivos ao contrato da obra realizada na Reta da Penha, entre 2010 e 2014.
"Marcelo Odebrecht, gestor do grupo ODEBRECHT (...) administradores do grupo, e Paulo Boghossian, representante da Odebrecht, no consórcio OCCH, prometeram, assim como adotaram as medidas necessárias para viabilizar o respectivo pagamento, vantagens indevidas de ao menos R$ 3 milhões a Celso Araripe, funcionário da Petrobras, responsável pelo gerenciamento da obra, no propósito de obter a liberação de aditivos contratuais, sendo certo que pagaram vantagem indevida no montante de pelo menos R$ 1.461.318,32", demonstra o texto da denúncia.

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