Genivaldo Lievore: veja as propostas do candidato a prefeito de Colatina

O candidato a prefeito de Colatina Genivaldo Lievore (PT) responde a perguntas sobre as propostas dele para as áreas de economia, geração de empregos, juventude, mobilidade urbana e finanças. A entrevista do com o ex-deputado estadual faz parte de conversas, promovidas por A Gazeta, com os políticos que querem comandar a cidade pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Colatina nas eleições municipais de 2020 serão publicadas nesta quarta (4) e na quinta-feira (5). A ordem de divulgação das conversas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
Presidente do diretório municipal do PT, Genivaldo é experiente na política local. Ele conta com mais de 35 anos de filiação ao Partido dos Trabalhadores, já tendo dirigido o diretório estadual da sigla. A primeira eleição em que concorreu foi para prefeito de Colatina, em 1982. Exerceu quatro mandatos de vereador na cidade, presidiu a Câmara Municipal duas vezes e exerceu um mandato de deputado estadual entre 2011 e 2014. Veja o perfil completo dele aqui.
COBERTURA ELEITORAL
As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário, embora não exclusivo, para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.