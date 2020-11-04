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Eleições 2020

Genivaldo Lievore: veja as propostas do candidato a prefeito de Colatina

A Gazeta entrevistou o ex-deputado estadual e candidato a comandar Colatina pelos próximos quatro anos. Saiba o que ele propõe para economia, geração de empregos, mobilidade urbana, juventude e finanças. Veja o vídeo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 16:52

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 16:52

O candidato a prefeito de Colatina Genivaldo Lievore (PT) responde a perguntas sobre as propostas dele para as áreas de economia, geração de empregos, juventude, mobilidade urbana e finanças. A entrevista do com o ex-deputado estadual faz parte de conversas, promovidas por A Gazeta, com os políticos que querem comandar a cidade pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Colatina nas eleições municipais de 2020 serão publicadas nesta quarta (4) e na quinta-feira (5). A ordem de divulgação das conversas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
Genivaldo Lievore (PT)
Genivaldo Lievore é candidato a prefeito de Colatina Crédito: Reprodução/ Assessoria
Presidente do diretório municipal do PT, Genivaldo é experiente na política local. Ele conta com mais de 35 anos de filiação ao Partido dos Trabalhadores, já tendo dirigido o diretório estadual da sigla. A primeira eleição em que concorreu foi para prefeito de Colatina, em 1982. Exerceu quatro mandatos de vereador na cidade, presidiu a Câmara Municipal duas vezes e exerceu um mandato de deputado estadual entre 2011 e 2014. Veja o perfil completo dele aqui.

Veja Também

Veja as entrevistas com as propostas dos candidatos a prefeito de Colatina

COBERTURA ELEITORAL

As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário, embora não exclusivo, para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.

SAIBA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES 

Consulte as informações de todos os candidatos a prefeito e vereador do ES

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