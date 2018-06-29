Geddel vai para cela especial após atrito com agente penitenciário

Geddel deverá ficar ao menos 10 dias na cela especial, que fica isolada dos demais detentos que dividiam o espaço com ele Crédito: Dida Sampaio, Estadão Conteúdo)

O ex-ministro Geddel Vieira Lima foi levado na noite de terça-feira para uma cela especial no Centro de Detenção Provisória (CDP) do Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, após ter desrespeitado um agente penitenciário durante uma revista pessoal. A informação é da Subsecretaria do Sistema Penitenciário do Distrito Federal (Sesipe).

Geddel deverá ficar ao menos 10 dias na cela especial, que fica isolada dos demais detentos que dividiam o espaço com ele. Ele está preso por suspeita de lavagem de dinheiro e organização criminosa, envolvendo o episódio dos R$ 51 milhões encontrados em um apartamento em Salvador. Em maio, o Supremo Tribunal Federal (STF) o tornou réu nesse caso.

De acordo com a secretaria, o procedimento é adotado no caso dos detentos que cometem falta disciplinar na prisão. Geddel, assim como qualquer outro interno nessa condição, ficará na cela especial, inicialmente, por até dez dias. Depois, retorna para a cela de origem, diz a nota da Sesipe.

A secretaria não divulgou mais detalhes sobre o episódio, e sua defesa ainda não se manifestou sobre o caso. A ocorrência foi registrada na 30ª Delegacia de Polícia, localizada em São Sebastião. O episódio também será relatado ao Ministério Público do DF e à Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do DF.

O ex-ministro está detido na Papuda deste setembro do ano passado, quando a PF descobriu as malas de dinheiro em um apartamento que seria utilizado por ele e seus familiares na capital baiana.