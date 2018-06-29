Geddel vai para cela especial após atrito com agente penitenciário

O ex-ministro Geddel Vieira Lima foi levado na noite de terça-feira para uma cela especial no Centro de Detenção Provisória (CDP) do Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, após ter desrespeitado um agente penitenciário durante uma revista pessoal. A informação é da Subsecretaria do Sistema Penitenciário do Distrito Federal (Sesipe).
Geddel deverá ficar ao menos 10 dias na cela especial, que fica isolada dos demais detentos que dividiam o espaço com ele. Ele está preso por suspeita de lavagem de dinheiro e organização criminosa, envolvendo o episódio dos R$ 51 milhões encontrados em um apartamento em Salvador. Em maio, o Supremo Tribunal Federal (STF) o tornou réu nesse caso.
De acordo com a secretaria, o procedimento é adotado no caso dos detentos que cometem falta disciplinar na prisão. Geddel, assim como qualquer outro interno nessa condição, ficará na cela especial, inicialmente, por até dez dias. Depois, retorna para a cela de origem, diz a nota da Sesipe.
A secretaria não divulgou mais detalhes sobre o episódio, e sua defesa ainda não se manifestou sobre o caso. A ocorrência foi registrada na 30ª Delegacia de Polícia, localizada em São Sebastião. O episódio também será relatado ao Ministério Público do DF e à Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do DF.
O ex-ministro está detido na Papuda deste setembro do ano passado, quando a PF descobriu as malas de dinheiro em um apartamento que seria utilizado por ele e seus familiares na capital baiana.