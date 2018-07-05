Geddel é absolvido da acusação de tentar evitar delação de Funaro

O ex-ministro Geddel Vieira Lima Crédito: Dida Sampaio | Estadão

O juiz Vallisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília, absolveu o ex-ministro Geddel Vieira Lima do crime de obstrução de justiça. Ele era acusado de tentar atrapalhar a delação de Lúcio Bolonha Funaro, apontado como operador de políticos do MDB em esquemas de corrupção. Mas o juiz entendeu que não havia provas contra Geddel. O ex-ministro está preso atualmente por outro motivo: a ocultação de R$ 51 milhões em um apartamento em Salvador.

Segundo o Ministério Público Federal (MPF), Geddel teria tentado constranger Funaro, de modo a evitar que ele delatasse irregularidades envolvendo a Caixa Econômica Federal (CEF), banco do qual o ex-ministro já foi vice-presidente. Os investigadores do caso afirmam que, entre maio e junho de 2017, Geddel enviou mensagens à esposa de Lúcio Funaro, Raquel Pitta Funaro. Ela entregou cópias da tela do aplicativo. Nas mensagens, Geddel é identificado como "Carainho". Além disso, teria feito constantes telefonemas. Na época Funaro estava preso e havia rumores de que poderia firmar um acordo de delação, o que viria a ocorrer.

Vallisney disse que não há dúvidas de que houve ligações e mensagens. Mas ponderou que "não há prova de que os telefonemas tenham consistido em monitoramento de organização criminosa, tampouco de que ao mandar um abraço para Funaro, nos telefonemas dados a Raquel, o acusado Geddel, de maneira furtiva, indireta ou subliminar, mandava-lhe recados para atender ou obedecer à organização criminosa."

O juiz ainda afirmou: "Tampouco há prova de que as investigações foram abaladas ou prejudicadas pelo contato de Geddel com a esposa do réu Lúcio. De fato, as provas colhidas durante a instrução criminal demonstram que Raquel Pitta não se sentiu intimidada ou coagida com as ligações de Geddel, tampouco tais ligações tiveram o condão de influenciar a decisão de Lucio Funaro acerca da colaboração premiada."

Vallisney destacou que a própria Raquel Pizza disse que "já mandou foto de sua filha para o acusado, conduta claramente contrária à atitude de uma mãe que esteja se sentindo coagida ou atemorizada".

Geddel foi preso preventivamente pelo próprio Vallisney em julho do ano passado em razão da suposta tentativa de atrapalhar a delação. Depois, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) mandou soltá-lo. Em setembro, após a descoberta dos R$ 51 milhões, foi preso novamente.

Geddel integrou o núcleo do governo do presidente Michel Temer, de quem foi ministro. Ele deixou o cargo em novembro de 2016. Na época, o então ministro da Cultura Marcelo Calero disse ter sido pressionado pelo colega para que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) liberasse o licenciamento de um empreendimento imobiliário no qual a família Vieira Lima tinha participação.

O próprio Temer, em outro processo em curso no Supremo Tribunal Federal (STF), mas suspenso atualmente por decisão da Câmara dos Deputados, foi denunciado em setembro do ano passado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por obstrução de justiça. Ele e os executivos Joesley Batista, dono da J&F, controladora da JBS, e Ricardo Saud, diretor de relações institucionais do grupo, foram acusados tentar comprar o silêncio de Funaro e do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, também preso. O processo de Joesley e Saud está atualmente na Justiça Federal de Brasília.

Temer teria dado aval para Joesley comprar o silêncio, conforme interpretação do ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot. O presidente foi gravado pelo executivo no dia 7 de março em encontro tarde da noite no Palácio do Jaburu. Joesley contou a Temer que fazia pagamentos a Cunha e Funaro e ouviu do presidente o conselho de "manter isso". O empresário disse ainda que estava tentando segurar procuradores e juízes que o investigavam.