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Espírito Santo

Gasto com pessoal do Tribunal de Justiça perto do limite máximo

Tribunal mal se livrou do aperto fiscal e sinal amarelo já acendeu novamente nas contas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2018 às 23:38

Publicado em 30 de Janeiro de 2018 às 23:38

Crédito: Marcelo Prest
O Poder Judiciário do Estado fechou 2017 com uma despesa com pessoal equivalente a 5,71% da Receita Corrente Líquida (RCL) do Estado. Isso significa que o gasto está acima do chamado limite prudencial estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Significa, também, que o Judiciário está mais perto do limite máximo, que é de 6% da RCL.
O gasto foi de R$ 696 milhões, entre janeiro e dezembro. No período, a RCL chegou a R$ 12,1 bilhões. Os dados são do relatório de gestão fiscal do Tribunal de Justiça do Estado (TJES), publicado nesta terça-feira (30).
O percentual apurado no relatório é ligeiramente superior ao divulgado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCES) há duas semanas. No relatório do TCES, a despesa do Judiciário estava em 5,70%  exatamente o limite prudencial. A pequena diferença, mas relevante, de 0,01%, se deu por conta de um ajuste nos valores da arrecadação real do Estado, segundo o TCES e o TJES.
O TJES reiterou que segue cortando despesas e que ficou acima do limite por conta na queda na arrecadação do Estado. Ultrapassar o limite prudencial pode resultar em implicações como proibição de reajustes e de criação de cargos.

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