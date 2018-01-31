Gasto com pessoal do Tribunal de Justiça perto do limite máximo

Crédito: Marcelo Prest

O Poder Judiciário do Estado fechou 2017 com uma despesa com pessoal equivalente a 5,71% da Receita Corrente Líquida (RCL) do Estado. Isso significa que o gasto está acima do chamado limite prudencial estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Significa, também, que o Judiciário está mais perto do limite máximo, que é de 6% da RCL.

O gasto foi de R$ 696 milhões, entre janeiro e dezembro. No período, a RCL chegou a R$ 12,1 bilhões. Os dados são do relatório de gestão fiscal do Tribunal de Justiça do Estado (TJES), publicado nesta terça-feira (30).

O percentual apurado no relatório é ligeiramente superior ao divulgado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCES) há duas semanas. No relatório do TCES, a despesa do Judiciário estava em 5,70%  exatamente o limite prudencial. A pequena diferença, mas relevante, de 0,01%, se deu por conta de um ajuste nos valores da arrecadação real do Estado, segundo o TCES e o TJES.