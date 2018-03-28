Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Presidente do TSE

Fux pede investigação de 'fake news' nas eleições

Solicitação foi dirigida ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal

Publicado em 28 de Março de 2018 às 00:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2018 às 00:45
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luiz Fux, pediu uma investigação sobre notícias falsas Crédito: Divulgação
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luiz Fux, pediu uma investigação sobre notícias falsas, ou fake news, nas eleições a partir dos resultados de estudos acadêmicos sobre os mecanismos de manipulação nas redes. A solicitação, ainda não oficializada, foi dirigida ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal, que fazem parte do Conselho Consultivo sobre Internet e Eleições do TSE.
> Juiz Sérgio Moro diz que viu "O Mecanismo", polêmica série da Netflix
Os estudos que devem ser o ponto de partida das investigações, segundo o ministro, foram feitos pela Fundação Getulio Vargas (FGV), que identificou o uso de robôs nas eleições presidenciais de 2014, e pela Universidade de São Paulo (USP), que mapeou os maiores sites de notícias que propagam informações falsas.
> Presidenciáveis se dividem sobre prisão após segunda instância
As apurações podem ainda incluir a convocação do representante no Brasil da consultoria britânica Cambridge Analytica, acusada de acessar de forma inapropriada informações de usuários do Facebook para construir perfis de eleitores que ajudaram a eleger Donaldo Trump presidente dos Estados Unidos em 2016.
> PGR investiga novo sistema de pagamento de propina da Odebrecht
O escândalo colocou a empresa de Mark Zuckerberg em descrédito. O Reino Unido investiga se o Facebook foi negligente na proteção dos dados dos usuários da rede social. No último domingo, a empresa publicou anúncios em jornais de grande circulação do mundo para se retratar. Falou em quebra de confiança e prometeu ações para evitar problemas semelhantes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cadela é resgatado após três dias preso em buraco na zona rural de Venda Nova
Vídeo mostra resgate de cadela após três dias presa em mata de Venda Nova
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: entenda o que é o Estatuto dos Direitos do Paciente
Imagem de destaque
Por que o bilionário magnata do K-pop por trás do BTS pode ser preso?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados