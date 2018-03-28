Fux pede investigação de 'fake news' nas eleições

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luiz Fux, pediu uma investigação sobre notícias falsas Crédito: Divulgação

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luiz Fux, pediu uma investigação sobre notícias falsas, ou fake news, nas eleições a partir dos resultados de estudos acadêmicos sobre os mecanismos de manipulação nas redes. A solicitação, ainda não oficializada, foi dirigida ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal, que fazem parte do Conselho Consultivo sobre Internet e Eleições do TSE.

Os estudos que devem ser o ponto de partida das investigações, segundo o ministro, foram feitos pela Fundação Getulio Vargas (FGV), que identificou o uso de robôs nas eleições presidenciais de 2014, e pela Universidade de São Paulo (USP), que mapeou os maiores sites de notícias que propagam informações falsas.

As apurações podem ainda incluir a convocação do representante no Brasil da consultoria britânica Cambridge Analytica, acusada de acessar de forma inapropriada informações de usuários do Facebook para construir perfis de eleitores que ajudaram a eleger Donaldo Trump presidente dos Estados Unidos em 2016.