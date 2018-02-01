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Presidência STF

Fux diz que 2018 é um 'ano extremamente desafiador'

Ministro do Supremo Tribunal Federal sucederá Gilmar Mendes na presidência da Corte Eleitoral
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2018 às 15:42

Publicado em 01 de Fevereiro de 2018 às 15:42

O ministro Luiz Fux durante votação no TSE Crédito: Reprodução
Às vésperas de assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux disse nesta quinta-feira, 1, que o ano de 2018 será "extremamente desafiador". Fux sucederá ao ministro Gilmar Mendes na presidência da Corte Eleitoral na próxima terça-feira, 6.
"É um ano extremamente desafiador, porquanto se trata do período de uma eleição mais expressiva do País, que são as eleições majoritárias Muito embora minha posse seja no dia 6 (de fevereiro), nós tivemos o cuidado de, nesse período de recesso, realizar uma série de reuniões para que não fôssemos surpreendidos por nenhuma novidade. E as novidades eu vou declará-las todas no discurso de posse", disse Fux a jornalistas, depois da sessão solene que marcou a abertura do ano judiciário do STF.
PAUTAS
Indagado sobre a pauta do plenário do Supremo, Fux ressaltou que cabe à presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia, definir os temas que serão julgados pelos 11 ministros do tribunal.
"Eu entendo que a prioridade da pauta é um atributo específico da Presidência. De sorte que aquilo que ela escolher como prioridade, nós debruçaremos sobre os temas", comentou Fux.

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