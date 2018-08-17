Fux barra nova manobra para adiar julgamento de Bolsonaro

Ministro Luiz Fux Crédito: Nelson Jr./STF

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), barrou nova manobra que visava adiar ainda mais o julgamento do deputado e candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL-RJ) pela Corte nas duas ações penais a que responde por ter dito para a deputada Maria do Rosário (PT-RS), em 2014, que ela não merecia ser estuprada por ser feia.

Fux recusou um pedido do deputado Pastor Eurico (Patriota-PE) para adiar seu depoimento, que está marcado para o dia 28 de agosto. Após esta data será marcado o interrogatório de Bolsonaro e haverá prazo para as alegações finais. Pelo calendário, porém, dificilmente o caso irá a julgamento antes do pleito de 7 de outubro.

Bolsonaro responde pelos crimes de injúria, em uma ação movida por Maria do Rosário, e de incitação ao crime de estupro, em processo movido pela Procuradoria-Geral da República (PGR). O segundo processo já estava na fase final e o deputado chegou a propor um acordo em março no qual aceitaria cumprir alguma pena alternativa, mas desistiu após Fux atender a outro pedido da defesa juntando as duas ações.

O GLOBO mostrou em junho que, para protelar ainda mais o encerramento dos processos, Bolsonaro indicou como testemunhas dois colegas de Câmara, Eurico e Onyx Lorenzoni (DEM-RS), que hoje é um dos seus coordenadores de campanha. Os dois aliados utilizaram suas prerrogativas parlamentares para alongar o processo informando que só poderiam depor no final de agosto. Fux acatou os pedidos na ocasião e marcou as oitivas para o próximo dia 28, ignorando protestos da PGR e da deputada petista.

Pastor Eurico, porém, tentou esticar o processo ainda mais. Ele protocolou no Supremo pedido para adiar seu depoimento para 4 ou 5 de setembro sobre o argumento de que somente nestas datas a Câmara se reunirá novamente, no chamado "esforço concentrado". Disse que a manutenção da data poderia também prejudicar sua campanha pela reeleição. Fux refutou o pedido por entender que o motivo não era justificável.

O ministro ressaltou que quando solicitou para depor no final de agosto, Pastor Eurico não mencionou qualquer necessidade de compatibilizar a data com sua agenda parlamentar. Fux ressaltou que, inclusive, marcou para a mesma ocasião o depoimento de Onyx justamente para que fosse realizada uma única audiência.