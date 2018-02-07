Fux assume a presidência do TSE em solenidade com Temer

O ministro Luiz Fux toma posse na noite desta terça-feira (6), como novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Fux é o 47º magistrado a assumir a presidência da Corte Eleitoral. A posse de Fux ocorre no plenário do TSE, em solenidade com as presenças do presidente Michel Temer, da presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, e de outras autoridades, como o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB) e o do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSB).