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Corte Eleitoral

Fux assume a presidência do TSE em solenidade com Temer

A implantação do voto impresso e o combate à disseminação de notícias falsas (fake news) estão entre as principais preocupações de Fux à frente do TSE
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2018 às 23:41

Publicado em 06 de Fevereiro de 2018 às 23:41

O ministro Luiz Fux toma posse na noite desta terça-feira, 6, como novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Crédito: Divulgação
O ministro Luiz Fux toma posse na noite desta terça-feira (6), como novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Fux é o 47º magistrado a assumir a presidência da Corte Eleitoral. A posse de Fux ocorre no plenário do TSE, em solenidade com as presenças do presidente Michel Temer, da presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, e de outras autoridades, como o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB) e o do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSB).
> Presidente da Câmara confirma votação da Previdência para o dia 20
Segundo a reportagem apurou, a implantação do voto impresso e o combate à disseminação de notícias falsas (fake news) estão entre as principais preocupações de Fux à frente do TSE. Fux assume a presidência da Corte Eleitoral nesta noite, sucedendo ao ministro Gilmar Mendes. O mandato de Fux no TSE termina em 15 de agosto, quando a ministra Rosa Weber comandará o tribunal.

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