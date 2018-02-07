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Julgamento

França, Argentina e EUA preveem prisão após decisão de 2.ª instância

Nesses países, o direito à ampla defesa e ao contraditório se esgotam (com raras exceções) após a decisão em segundo grau, portanto, após o trânsito em julgado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2018 às 11:52

Publicado em 07 de Fevereiro de 2018 às 11:52

O ex-presidente Lula Crédito: Divulgação | Instituto Lula
Em países como Estados Unidos, França e Argentina, entre outros, a manutenção da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por um tribunal de segunda instância significaria que ele já poderia começar a cumprir pena. Isso aconteceria porque, nesses países, o direito à ampla defesa e ao contraditório se esgotam (com raras exceções) após a decisão em segundo grau. Portanto, após o trânsito em julgado da decisão.
No Brasil, a partir da Constituição de 1988, criou-se o Supremo Tribunal de Justiça (STJ), que se transformou em uma terceira instância recursal, colocando o Supremo Tribunal Federal (STF) como uma quarta instância, diferentemente da maioria dos países ocidentais que adotam apenas duas instâncias.
Nos Estados Unidos, por exemplo, é possível iniciar a execução da pena logo após a primeira decisão, embora isto seja uma prerrogativa do juiz, afirmou o professor assistente da faculdade de Direito da Universidade de Michigan, Gabriel Mendlow. Em alguns casos, os réus não cumprem pena até que todos os recursos sejam exauridos. Cabe aos magistrados decidir sobre essa questão", disse.
O desembargador Doorgal Borges de Andrada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG), lembra que a justiça americana não é uniforme, pois cada um de seus 50 Estados regulamenta sua estrutura jurídica e processual com forte autonomia federativa. Via de regra, os Estados têm um Tribunal de Apelação (Court of Appeals), onde o processo é decidido em último grau.
Andrada também cita a Alemanha com a segunda instância como a final. A segunda instância é praticada pelos Tribunais Estaduais Superiores (Tribunal Regional Superior), como uma instância final para a grande maioria dos processos, disse.
Na Argentina e na França, é permitido um recurso após a primeira instância, momento a partir do qual a pena é considerada definitiva. Na Argentina, o recurso tem efeito suspensivo por isso a ação costuma ir para a segunda instância, pontuou o advogado Carlos Roberto Siqueira Castro, da Siqueira Castro Advogados. Na França, é na segunda instância que ocorre o trânsito em julgado.
Em Portugal, como no Brasil, o recurso a uma terceira instância só é admitido em matéria de direito, ou seja, o que está sendo avaliado é o rito processual, não as provas. No entanto, considera-se neste país que a pena só pode começar a ser julgada após esgotado mais este recurso. A execução da pena só é iniciada após a sentença transitar em julgado, afirma o criminalista brasileiro Bruno Fernando Carvalho, especialista em Direito Penal e Compliance pelo Instituto de Direito Penal Econômico e Europeu da Universidade de Coimbra (Portugal).

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