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Lacunas e incertezas

Foro restrito para senadores e deputados. E os outros?

Ministro do STJ já mandou para a primeira instância processo de governador

Publicado em 08 de Maio de 2018 às 02:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2018 às 02:02
Supremo restringiu alcance do foro privilegiado de deputados federais e senadores Crédito: Rosinei Coutinho/STF
Ao limitar o foro privilegiado, o Supremo Tribunal Federal (STF) discutiu apenas casos de deputados federais e senadores. Mas ocupantes de dezenas de funções também têm o privilégio e não há, até então, clareza sobre como os magistrados decidirão sobre outros cargos, como governadores, procuradores e prefeitos, por exemplo. Há risco de insegurança jurídica.
Entre as dúvidas que ficaram estão: um senador processado por um crime cometido à época de prefeito será julgado pela primeira instância ou pelo Tribunal de Justiça, que tem a competência para julgar prefeitos? Se um ministro do STF cometer um crime que não tem relação com o exercício do cargo, deverá ser julgado por um juiz de primeiro grau?
A resposta, em pacote, a todas as dúvidas só viria por meio de Proposta de Emenda à Constituição (PEC), no Congresso Nacional. Contudo, a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro impede que PECs sejam votadas no Legislativo nacional. A Constituição não pode ser emendada em contextos como o de uma intervenção.
Então, enquanto isso, cada magistrado decide como entende, a partir da decisão do STF para deputados e senadores. O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Luís Felipe Salomão decidiu enviar o caso do governador da Paraíba, Ricardo Coutinho (PSB), à Justiça daquele Estado.
O foro dos governadores é o STJ, e o STF não rediscutiu o tema. Salomão, contudo, decidiu aplicar o princípio da simetria ao deliberar sobre o processo do governador paraibano. Eis o raciocínio do ministro, em síntese: se ações sobre crimes de deputados e senadores não praticados no exercício ou em função do mandato  desde que não estejam prontas para serem julgadas  devem descer para instâncias inferiores, inclusive para a primeira, cabe a mesma interpretação para governadores.
Foi uma decisão repleta de coerência, na avaliação da professora da FGV/Rio e procuradora regional da República Silvana Sabatini. Há uma decisão do STF que fixou parâmetros de interpretação sobre o foro privilegiado. Ainda que essa interpretação não seja total e que existam dúvidas sobre a extensão, é perfeitamente possível uma consequência como essa decisão do ministro do STJ, avaliou.
Os magistrados podem adaptar o entendimento do STF. Nada impediria, por exemplo, um desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) que relata um processo contra prefeito ou deputado estadual, por exemplo, enviar o caso para a primeira instância por entender que o suposto crime cometido não tem relação com os mandatos. Mas as defesas também podem questionar, alegar que o tema não está pacificado para pedir para que a papelada volte para a instância de cima. E o sobe e desce pode significar demora no andamento.
Risco existe (de insegurança jurídica). O STF está num momento complexo. Mas nada justifica uma restrição exclusiva para o Legislativo. Se a decisão do STF atinge parlamentares, pode ser estendida para outros cargos. Essa é uma consequência previsível e natural. Se não tem relação com o cargo, não há razão para se falar em prerrogativa de foro. Vai acontecer um efeito cascata no Judiciário, frisou o doutor em Direito e professor da FDV Américo Bedê Freire Júnior. 
 

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