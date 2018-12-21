Forças internacionais ajudarão a encontrar Battisti, diz PF

Os protocolos de busca para fugitivos internacionais foram todos acionados. Já acionamos a diversas policias internacionais, inclusive a Interpol. Temos algumas pistas cujos detalhes, obviamente, não posso adiantar, comentou Galloro, revelando que mais de 32 operações já foram realizadas para tentar localizar o fugitivo. A PF já prendeu Cesare Battiti três vezes. Todas as vezes ele foi liberado, lamentou o delegado federal.

Para Galloro, o fato de Battisti ter um filho brasileiro não será impeditivo para que ele seja extraditado para a Itália após ser localizado. Isso já foi levado em consideração durante o julgamento dele e a Justiça possibilitou e o presidente da República decretou a extradição dele. Pela primeira vez, então, o Cesare Battisti tem, no Brasil, um decreto de extradição contra ele.