Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ao vivo

Força-tarefa da Lava Jato detalha operação que tem alvo no Espírito Santo

'Deja Vu' apura pagamento de propina de R$ 200 milhões a agentes públicos e políticos do PMDB em contrato de R$ 3 bilhões firmado entre a Petrobras e a Odebrecht

Publicado em 08 de Maio de 2018 às 12:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2018 às 12:52
Movimentação na sede da Polícia Federal, no Rio de Janeiro, durante a 51ª fase da Operação Lava Jato, deflagrada na manhã desta terça-feira. Esta nova etapa foi batizada de Déjà Vu Crédito: José Lucena/Futura Press/Agência Estado
Integrantes da força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba concedem uma entrevista coletiva à imprensa na manhã desta terça-feira (08) em que detalham a investigação que levou à deflagração da Operação Deja Vu. Esta é a 51ª fase da Lava Jato e cumpre 23 mandados no Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, por ordem do juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba. No ES, agentes cumprem mandado de busca e apreensão em Vitória. 
VEJA ENTREVISTA AO VIVO
A Operação Deja Vu apura crimes de corrupção e lavagem de dinheiro devido ao pagamento de propina de R$ 200 milhões a agentes públicos e políticos do PMDB por meio de um contrato de R$ 3 bilhões firmado entre a Petrobras e a Odebrecht.
Sede da Polícia Federal, em São Torquato, Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Procurado pelo Gazeta Online, o superintendente da PF no ES, Ildo Gasparetto, afirmou que a operação está em curso e que outros detalhes serão dados posteriormente.
PROPINA
De acordo com a PF, aproximadamente 80 policiais federais cumprem quatro mandados de prisão preventiva, dois mandados de prisão temporária e 17 mandados de busca e apreensão, com o objetivo de reunir elementos probatórios da prática dos crimes de corrupção, associação criminosa, fraudes em contratações públicas, crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro.
A 51ª fase da Operação Lava Jato foi pedida pela força-tarefa do Ministério Público Federal no Paraná. Os quatro mandados de prisão preventiva e dois de prisão temporária são contra três ex-funcionários da Petrobras e três operadores financeiros, um deles agente que se apresentava como intermediário de valores destinados a políticos vinculados ao PMDB, segundo o MPF.
As investigações apontaram pagamento de propina que se estendeu de 2010 até pelo menos o ano de 2012 e superou o montante de US$ 56,5 milhões, equivalentes, atualmente, a aproximadamente R$ 200 milhões.
Essas vantagens indevidas pagas relacionam-se à obtenção fraudulenta de contrato, de mais de US$ 825 milhões - R$ 3 bilhões em valores atuais -, firmado em 2010 pela Petrobras com a construtora Odebrecht, de acordo coma investigação.
O objeto do contrato era a prestação de serviços de reabilitação, construção e montagem, diagnóstico e remediação ambiental, elaboração de estudo, diagnóstico e levantamentos nas áreas de segurança, meio ambiente e saúde para a estatal, em nove países, além do Brasil.
Os mandados de prisão preventiva são cumpridos no Rio de Janeiro, Parati, Niterói e Miguel Pereira, todos no Estado do Rio. As prisões temporárias acontecem também no Rio e em Guaratinguetá (SP). Já as incursões de busca e apreensão acontecem, além das cidades citadas, em Jacuecanga, Petrópolis, Duque de Caxias e Areal, no Rio de janeiro, além de Vitória, no Espírito Santo.
ESQUEMA COM DOIS NÚCLEOS
O MPF afirma que há provas de favorecimento ilícito em contrato com a estatal e que havia dois núcleos de recebimento: funcionários da Petrobras e intermediários de políticos vinculados ao PMDB.
Segundo o MPF, há provas de repasses de cerca de US$ 25 milhões para funcionários da Petrobras. Outros US$ 31 milhões foram destinados a intermediários de políticos do PMDB.
A investigação aponta que os pagamentos foram realizados usando estratégias de ocultação e dissimulação, contando com a atuação do chamado setor de operações estruturadas da Odebrecht, de operadores financeiros e doleiros, especialistas na lavagem de dinheiro. Além do pagamento em espécie, foram utilizadas diversas contas mantidas no exterior e que estavam em nome de empresas offshores com sede em paraísos fiscais.
MODUS OPERANDI
As investigações realizadas indicam a repetição de um modus operandi já amplamente revelado pela Operação Lava Jato: a obtenção de contratos por parte de grupo empresarial junto à Petrobras, em valores superfaturados, mediante o pagamento de vantagens indevidas à executivos e gerentes da empresa petrolífera.
O principal mecanismo utilizado para o pagamento de recursos para agentes públicos e políticos seguiu uma forma de agir já verificada em investigações anteriores, o pagamento de percentual dos contratos obtidos pela empresa para agentes públicos e políticos, através de repasses no exterior com a utilização de empresas off-shore, bem como a movimentação de recursos em espécie no país com a intervenção de operadores financeiros já conhecidos no decorrer dos trabalhos da Operação Lava Jato.
Os presos serão conduzidos à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba/PR onde permanecerão à disposição da Justiça. (Com informações da PF e do MPF)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Coluna Pelo Mercado - Fim de Expediente - CBN 30 anos
Credibilidade e conexão com o público marcam "Fim de Expediente" especial para celebrar os 30 anos da CBN Vitória
Juliano Gauche e Mário Lúcio farão show no Parque Cultural Casa do Governador
Show internacional e lançamento de disco agitam Vila Velha neste fim de semana
Incêndio destruiu galpões de empresa de móveis em Cariacica
Incêndio de grandes proporções destrói galpões de empresa de móveis em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados