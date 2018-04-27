Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Depoimento na PF

Filha de Temer 'vive uma situação angustiante', diz defesa

Suspeita é que a reforma na residência de Maristela Temer, que custou em torno de R$ 1 milhão, teria sido supostamente bancada com propina da JBS

Publicado em 27 de Abril de 2018 às 20:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2018 às 20:31
Crédito: Alan Santos
O advogado Fernando Castelo Branco disse nesta sexta-feira (27), que Maristela Temer está disposta a prestar todos os esclarecimentos à Polícia Federal.
Ela deverá depor no próximo dia 2, em São Paulo ou em Brasília  local ainda a ser definido -, no âmbito do inquérito que investiga o presidente e suas relações com o coronel João Baptista Lima Filho, o coronel Lima, que chegou a ser preso, em março, na Operação Skala. A PF intimou a filha do presidente a depor.
Maristela vive uma situação angustiante, protesta Castelo Branco. Ela não se opõe a depor, de forma alguma, por isso nesse momento em que a autoridade policial manifestou interesse de ouvi-la é um alívio para ela.
A PF quer ouvir Maristela especificamente sobre uma reforma em sua residência, em São Paulo. A suspeita é que a obra, em torno de R$ 1 milhão, teria sido bancada com propina supostamente recebida pelo coronel Lima da JBS.
Nesta quinta-feira, 26, a Polícia Federal pediu ao ministro Luís Roberto Barroso mais 60 dias para tocar o inquérito do Decreto dos Portos, que mira Temer.
Nesta sexta-feira, 27, Temer se disse vítima de uma perseguição criminosa disfarçada de investigação.
O nome de Maristela aparece nos jornais reiteradamente, isso é angustiante para ela, disse Castelo Branco, do Castelo Branco Advogados Associados. Ela quer expor os fatos e contribuir com essa investigação.
O advogado já foi contatado por um policial federal, que abriu a possibilidade de que a audiência seja realizada em São Paulo ou em Brasília. Em São Paulo, o depoimento poderá ocorrer no Aeroporto de Congonhas.
Maristela vai comparecer na data aprazada e contar efetivamente o que aconteceu, disse Fernando Castelo Branco.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Infância perdida: quando a tecnologia compromete o futuro
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026
Editais e Avisos - 21/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados