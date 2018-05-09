Filas no último dia para regularizar a situação na Justiça Eleitoral

A quarta-feira (09) começou com fila no cartórios eleitorais da Grande Vitória no último dia para os eleitores regularizarem a situação na Justiça Eleitoral. As senhas começaram a ser distribuídas às 9h, mas bem antes disso já era possível ver muitas pessoas na fila no Cartório de Cariacica, e também Cartório do Ibes, em Vila Velha.

A autônoma Isabela Chaves, precisou encarar a longa fila do Cartório de Itacibá, om os dois filhos - um deles um bebê de colo -, e não sabe por quanto tempo vai ter que esperar para conseguir o novo título de eleitor.

"Meu título foi canelado, vou ter que fazer de novo. Minha senha é 417 e ainda tem bastante gente para trás, não tenho nem noção de que horas vou sair daqui", afirmou.

O motorista Romildo Leandro, de 47 anos, também precisou encarar a fila e reclamou do atendimento: "Vim fazer a biometria e a acompanhar minha filha que vai tirar o primeiro título. Entregam a senha e não falam mais nada, nenhuma orientação. A promessa é que todos vão ser atendidos, vamos esperar, não tem outro jeito".

FILA NO SUL DO ESTADO

Muitas pessoas deixaram para regularizar a situação eleitoral no último dia em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Além dos moradores do município, eleitores de Atílio Vivácqua e de Vargem Alta também são atendidos na unidade.

A dona de casa Nilceia da Silva de 42 anos foi a primeira a chegar no cartório. Cheguei aqui era 6h30 e depois a fila só foi aumentando. Tem cinco eleições que não voto. A gente paga passagem, perde o dia aqui para votar e os políticos não fazem nada para a gente. Fico revoltada, por isso não estava votando.

O estudante Vinícius Batista de 20 anos não fez o título na eleição de 2016. Perdi o prazo nas últimas eleições e este ano vim para tirar a primeira via. Sei que vou ter que pagar uma multa, disse.

A diarista Ivânia Alves de 37 anos está há cinco eleições sem votar. A gente vai deixando e não acredita que vai dar essa fila no último dia. Ontem vim aqui e paguei uma multa de R$ 17,50, contou.

O prazo é destinado apenas aos maiores de 16 anos que desejam cadastrar o primeiro título, além de eleitores que precisam mudar o domicílio eleitoral, atualizar o nome social e o gênero, quitar pendências com a Justiça Eleitoral ou pedir transferência para seções com acessibilidade. Moradores de municípios que já fazem a identificação por biometria (como Vitória e Vila Velha) e que perderam o prazo de recadastramento biométrico também têm a última chance para cadastrar suas impressões digitais.

SEM PRORROGAÇÃO

De acordo com o chefe do cartório eleitoral de Vila Velha, Marcos Roberto de Souza, o prazo de regularização não pode ser estendido nem mais um dia para não interferir no resto do calendário eleitoral, incluindo os prazos para registros de candidatura, impressão dos cadernos de votação e declaração do conteúdo das urnas eletrônicas.

No entanto, ele garante que nesta quarta-feira nenhuma senha poderá ser negada aos eleitores que chegarem até as 18 horas nos cartórios. Antes da data final o TRE (Tribunal Regional Eleitoral) não nos permite fazer isso. Mas nesse último dia nós podemos trabalhar até mais tarde para dar conta dos atendimentos, diz.

SERVIÇO

Como tirar o título de eleitor

Para obter o título de eleitor, o procedimento é simples. O cidadão deve comparecer a uma das unidades de atendimento da Justiça Eleitoral em sua cidade até quarta-feira para fazer a inscrição eleitoral e receber o título. Os documentos necessários são os seguintes: carteira de identidade, carteira de trabalho ou certidão de nascimento ou de casamento; comprovante de residência original e recente; e certificado de quitação com o serviço militar para os maiores de 18 anos do sexo masculino. A apresentação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou passaporte exigirá complementação documental para suprir os dados necessários à emissão do título.

Em ano eleitoral, a solicitação do título deve ocorrer até 151 dias antes do pleito. Em ano não eleitoral, o documento pode ser requerido em qualquer dia. Não é admitida procuração para solicitação do título.

Transferência de domicílio

Também nesta quarta (09) termina o prazo para o eleitor informar à Justiça Eleitoral qualquer mudança de dados para a atualização de seu cadastro ou solicitar a transferência de domicílio eleitoral. Para isso, basta comparecer a qualquer cartório eleitoral munido de um documento oficial com foto e de seu novo comprovante de residência.

Biometria

Esta é ainda a data final para o eleitor que perdeu o prazo de recadastramento biométrico obrigatório comparecer aos cartórios eleitorais para fazer o cadastro de suas impressões digitais (cadastro biométrico). A regra vale para os eleitores dos municípios em que a identificação nas Eleições 2018 será biométrica. A biometria tem o objetivo de reforçar a garantia de que o eleitor que se apresentou para votar é o mesmo que foi inscrito na Justiça Eleitoral.

Eleitor com deficiência

Esta é ainda a data-limite para o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida, que vai necessitar de atendimento especial no dia da eleição, pedir transferência para uma seção eleitoral com acessibilidade, que garanta maior comodidade e segurança.

Nome social

Travestis e transexuais que desejarem incluir no título de eleitor o nome social, a fim de votar em outubro, também devem fazê-lo até o dia 9 de maio. A mudança é simples e exige apenas a autodeclaração do nome com o qual deseja ser identificado. O nome civil e o nome social ficarão registrados nos bancos de dados de eleitores.