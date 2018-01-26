Ficha Limpa já foi elogiada por apoiadores de Lula

A senadora e presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR), é outra que também foi favorável à Lei da Ficha Limpa em 2010 Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado

O Partido dos Trabalhadores, com aliados, foi um dos principais apoiadores da Lei da Ficha Limpa, implantada no país em 2010. Mas hoje, com a possibilidade de o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ser enquadrado nela e com isso não poder disputar as eleições presidenciais, já existem ex-colaboradores da lei revendo seus posicionamentos.

O governador do Maranhão Flávio Dino é um deles. Integrante do PCdoB, partido historicamente aliado do PT, Dino foi um dos grandes entusiastas da Ficha Limpa naquele ano. O então deputado foi sub-relator da lei na Câmara dos Deputados, mas em declaração recente, disse que não apoiaria a lei hoje, alegando a falta de ambiente. Cientistas políticos consultados por A GAZETA, por sua vez, criticam a mudança de postura justamente agora.

Ver quem colaborou com a Lei e depois voltar atrás é lamentável. Esse cenário de certa forma revela algo triste na história da política brasileira, onde tivemos o PT no passado engajado nesse tema de combate a corrupção e de repente vê suas principais lideranças serem tragadas para dentro das investigações da Lava Jato e tendo seu expoente máximo já condenado na segunda instância, disse o cientista político José Matias-Pereira, da Universidade de Brasília (UnB).

A senadora e presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR), é outra que também foi favorável à Lei da Ficha Limpa em 2010. Ela inclusive torcia para que a lei já valesse a partir daquele ano (só foi colocada em prática nas eleições municipais de 2012). Nesta quinta-feira (25), porém, Gleisi lançou a candidatura de Lula um dia após a condenação, o que para o cientista político Francisco Albernaz se mostrou com uma tentativa de burlar a legislação que ela antes apoiou.

A Lei da Ficha Limpa diz que se a pessoa for condenada em segunda instância colegiada, como foi o Lula, o TSE não vai dar a inscrição para o cadastro do candidato. O PT, ao lutar contra isso, faz quase uma estratégia para que não seja aplicada a lei. De maneira geral é o processo de transformação que o partido sofreu nos últimos 20 anos, passando da bandeira da moral e da ética na política para o salve-se quem puder, avaliou Albernaz, que é professor da Ufes.

Outro lado

Na Câmara, em 2010, o projeto da Ficha Limpa teve o apoio de todos os partidos os partidos, entre eles os maiores: PMDB, PSDB e PT. O PT, inclusive, indicou para relatar a proposta o deputado José Eduardo Cardozo (PT-SP), uma das principais lideranças petistas e que posteriormente foi ministro da Justiça do governo Dilma Rousseff (PT) e principal defensor dela no processo do impeachment, em 2016.

Para A GAZETA, o ex-ministro disse não haver problema com a Lei da Ficha Limpa em si, mas na condenação de Lula que ele classificou como abusiva.

Foi exatamente por isso, temendo o arbítrio judicial (de órgãos colegiados inferiores) que eu introduzi a emenda que permite a obtenção de efeito suspensivo nas hipóteses dos tribunais superiores entenderem que as decisões condenatórias podem ter seus recursos aceitos, afirmou.

A também ex-ministra de Dilma, a petista capixaba Iriny Lopes, votou a favor da lei em 2010, quando era deputada. Ela, porém, alega que o caso de Lula é diferente.

Não houve imparcialidade e provas. O processo foi de natureza política. A Lei da Ficha Limpa não quer tirar direitos dos outros de fazerem sua ampla defesa, disse.

Saiba

O que é?

A Lei da Ficha Limpa surgiu em 2010 através de um projeto de iniciativa popular. Mas sua origem data de um longínquo 1997 onde se iniciou uma campanha com o objetivo de garantir eleições mais limpas no Brasil.

Histórico

Nos 12 anos seguintes, houve intensa mobilização e debate sobre o assunto no país, que culminaram com a entrega ao Congresso, em setembro de 2009, de um 1,6 milhão de assinaturas de apoio ao projeto de iniciativa popular. Dois milhões de internautas também aderiram.

Participantes

À frente do projeto estavam o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, a CNBB e a OAB. Na Câmara, o projeto teve o apoio de todos os partidos, entre eles os maiores: PMDB, PSDB e PT. Foi aprovado no Congresso e posteriormente sancionado pelo então presidente Lula, em 2010.

O que a lei prevê

Que o político que possui condenação por órgão colegiado fica inelegível por oito anos. Também prevê, que o dispositivo de liminar poderá ser acionado em tribunais superiores como o STF e STJ.

O que disseram em 2010

José Eduardo Cardozo (PT) - Então deputado e posterior ministro da Justiça do governo Dilma Rousseff (PT). Foi o principal defensor dela no processo de impeachment.

O que vai gerar a inelegibilidade é a decisão do órgão colegiado. Portanto, nos casos em que a lei especifica, a inelegibilidade é dada por decisão do órgão colegiado. Em segundo lugar, nós mantivemos a linha de que os crimes que geram a inelegibilidade são apenas os crimes de elevado potencial ofensivo. O que quer dizer isto? Pela lei, só ficarão inelegíveis aqueles que forem condenados nos crimes aqui especificados, quando a lei fixar penas superiores a dois anos de detenção ou reclusão. Entendemos que a sua aprovação é de vital importância para a sociedade brasileira e para o futuro do Poder Legislativo

Flávio Dino (PCdoB) - Então deputado e hoje governador do Maranhão, defendeu a Ficha Limpa como líder de um bloco que reunia quatro partidos: PSB, PCdoB, PMN e PRB.

Eu estou aqui em nome do nosso bloco, que integra a base do governo, reiterando a convicção de que o projeto Ficha Limpa avança na direção correta, revê a lei das inelegibilidades, contribui para afastar da vida pública aquelas pessoas que não têm boa vida pregressa. É um projeto plenamente constitucional e, acima de tudo, hoje é um projeto arquitetado em bases consensuais entre a maioria dessa casa e a sociedade civil, representada pelas assinaturas.

Aloizio Mercadante (PT) - Então senador e líder do governo Lula (PT) no Senado defendeu a aplicação da Ficha Limpa já para as eleições de 2012. Ele depois foi ministro da Educação, da Ciência e Tecnologia e ministro-chefe da Casa Civil do governo Dilma Rousseff.