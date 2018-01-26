Ficha Limpa já foi elogiada por apoiadores de Lula

O Partido dos Trabalhadores, com aliados, foi um dos principais apoiadores da Lei da Ficha Limpa, implantada no país em 2010. Mas hoje, com a possibilidade de o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ser enquadrado nela e com isso não poder disputar as eleições presidenciais, já existem ex-colaboradores da lei revendo seus posicionamentos.
O governador do Maranhão Flávio Dino é um deles. Integrante do PCdoB, partido historicamente aliado do PT, Dino foi um dos grandes entusiastas da Ficha Limpa naquele ano. O então deputado foi sub-relator da lei na Câmara dos Deputados, mas em declaração recente, disse que não apoiaria a lei hoje, alegando a falta de ambiente. Cientistas políticos consultados por A GAZETA, por sua vez, criticam a mudança de postura justamente agora.
Ver quem colaborou com a Lei e depois voltar atrás é lamentável. Esse cenário de certa forma revela algo triste na história da política brasileira, onde tivemos o PT no passado engajado nesse tema de combate a corrupção e de repente vê suas principais lideranças serem tragadas para dentro das investigações da Lava Jato e tendo seu expoente máximo já condenado na segunda instância, disse o cientista político José Matias-Pereira, da Universidade de Brasília (UnB).
A senadora e presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR), é outra que também foi favorável à Lei da Ficha Limpa em 2010. Ela inclusive torcia para que a lei já valesse a partir daquele ano (só foi colocada em prática nas eleições municipais de 2012). Nesta quinta-feira (25), porém, Gleisi lançou a candidatura de Lula um dia após a condenação, o que para o cientista político Francisco Albernaz se mostrou com uma tentativa de burlar a legislação que ela antes apoiou.
A Lei da Ficha Limpa diz que se a pessoa for condenada em segunda instância colegiada, como foi o Lula, o TSE não vai dar a inscrição para o cadastro do candidato. O PT, ao lutar contra isso, faz quase uma estratégia para que não seja aplicada a lei. De maneira geral é o processo de transformação que o partido sofreu nos últimos 20 anos, passando da bandeira da moral e da ética na política para o salve-se quem puder, avaliou Albernaz, que é professor da Ufes.
Outro lado
Na Câmara, em 2010, o projeto da Ficha Limpa teve o apoio de todos os partidos os partidos, entre eles os maiores: PMDB, PSDB e PT. O PT, inclusive, indicou para relatar a proposta o deputado José Eduardo Cardozo (PT-SP), uma das principais lideranças petistas e que posteriormente foi ministro da Justiça do governo Dilma Rousseff (PT) e principal defensor dela no processo do impeachment, em 2016.
Para A GAZETA, o ex-ministro disse não haver problema com a Lei da Ficha Limpa em si, mas na condenação de Lula que ele classificou como abusiva.
Foi exatamente por isso, temendo o arbítrio judicial (de órgãos colegiados inferiores) que eu introduzi a emenda que permite a obtenção de efeito suspensivo nas hipóteses dos tribunais superiores entenderem que as decisões condenatórias podem ter seus recursos aceitos, afirmou.
A também ex-ministra de Dilma, a petista capixaba Iriny Lopes, votou a favor da lei em 2010, quando era deputada. Ela, porém, alega que o caso de Lula é diferente.
Não houve imparcialidade e provas. O processo foi de natureza política. A Lei da Ficha Limpa não quer tirar direitos dos outros de fazerem sua ampla defesa, disse.
Saiba
O que é?
A Lei da Ficha Limpa surgiu em 2010 através de um projeto de iniciativa popular. Mas sua origem data de um longínquo 1997 onde se iniciou uma campanha com o objetivo de garantir eleições mais limpas no Brasil.
Histórico
Nos 12 anos seguintes, houve intensa mobilização e debate sobre o assunto no país, que culminaram com a entrega ao Congresso, em setembro de 2009, de um 1,6 milhão de assinaturas de apoio ao projeto de iniciativa popular. Dois milhões de internautas também aderiram.
Participantes
À frente do projeto estavam o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, a CNBB e a OAB. Na Câmara, o projeto teve o apoio de todos os partidos, entre eles os maiores: PMDB, PSDB e PT. Foi aprovado no Congresso e posteriormente sancionado pelo então presidente Lula, em 2010.
O que a lei prevê
Que o político que possui condenação por órgão colegiado fica inelegível por oito anos. Também prevê, que o dispositivo de liminar poderá ser acionado em tribunais superiores como o STF e STJ.
O que disseram em 2010
José Eduardo Cardozo (PT) - Então deputado e posterior ministro da Justiça do governo Dilma Rousseff (PT). Foi o principal defensor dela no processo de impeachment.
O que vai gerar a inelegibilidade é a decisão do órgão colegiado. Portanto, nos casos em que a lei especifica, a inelegibilidade é dada por decisão do órgão colegiado. Em segundo lugar, nós mantivemos a linha de que os crimes que geram a inelegibilidade são apenas os crimes de elevado potencial ofensivo. O que quer dizer isto? Pela lei, só ficarão inelegíveis aqueles que forem condenados nos crimes aqui especificados, quando a lei fixar penas superiores a dois anos de detenção ou reclusão. Entendemos que a sua aprovação é de vital importância para a sociedade brasileira e para o futuro do Poder Legislativo
Flávio Dino (PCdoB) - Então deputado e hoje governador do Maranhão, defendeu a Ficha Limpa como líder de um bloco que reunia quatro partidos: PSB, PCdoB, PMN e PRB.
Eu estou aqui em nome do nosso bloco, que integra a base do governo, reiterando a convicção de que o projeto Ficha Limpa avança na direção correta, revê a lei das inelegibilidades, contribui para afastar da vida pública aquelas pessoas que não têm boa vida pregressa. É um projeto plenamente constitucional e, acima de tudo, hoje é um projeto arquitetado em bases consensuais entre a maioria dessa casa e a sociedade civil, representada pelas assinaturas.
Aloizio Mercadante (PT) - Então senador e líder do governo Lula (PT) no Senado defendeu a aplicação da Ficha Limpa já para as eleições de 2012. Ele depois foi ministro da Educação, da Ciência e Tecnologia e ministro-chefe da Casa Civil do governo Dilma Rousseff.
Esse projeto, no entanto, expressa a indignação da sociedade e a expectativa de que um passo possa ser dado. Evidente que é um passo insuficiente, mas contribuirá para afastar da vida pública aqueles que já não têm condições de manterem a sua presença no processo democrático e na representação popular. Vou lutar e tenho certeza que serei vitorioso para que meu partido já utilize essas regras no critério para indicação de todos os candidatos nas próximas eleições. De deputado estadual, federal, senador, candidato ao governo, à presidência, todos eles deverão passar por essa exigência legal que está sendo aprovada hoje por esse plenário.