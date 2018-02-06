FHC diz que candidatura de Huck seria boa para o Brasil

Crédito: Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso avaliou como positiva uma candidatura do apresentador Luciano Huck ao Planalto para "arejar" e "botar em perigo a política tradicional". As declarações foram feitas nesta terça-feira (6) em entrevista à rádio Jovem Pan.

"É bom ter gente como Luciano porque precisa arejar, botar em perigo a política tradicional, mesmo que seja do meu partido. É preciso que ela seja desafiada por pessoas portadoras de ideias e processos políticos novos para que o próprio partido possa avançar. Está havendo sinal nessa direção", afirmou o ex-presidente.

Fernando Henrique fez uma série de elogios a Huck, mas alertou que ele precisará de estrutura partidária para viabilizar uma eventual candidatura.

"Eu gosto do Huck. Sou amigo dele e da família. Acho que para o Brasil seria bom. Seria bom ter mais opções. Não quer dizer que esteja apoiando. Mas as pessoas que não tem partido para governar tem muita dificuldade. Ele tem boas intenções. Não sei por qual partido viria. Falam que pelo PPS, mas ele não tem estrutura", disse o ex-presidente.