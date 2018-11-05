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Troca de alfinetadas

FHC aponta 'desinformação' em publicação de Bolsonaro no Twitter

'Desinformação é péssima conselheira, sobretudo vinda dos poderosos', escreveu ex-presidente em resposta a publicação de Bolsonaro

Publicado em 05 de Novembro de 2018 às 14:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2018 às 14:09
Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) em palestra no Fórum IEL de Gestão, realizado em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) usou sua conta pessoal no Twitter, na manhã desta segunda-feira (5), para reagir a uma postagem do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL). "A desinformação é péssima conselheira, sobretudo vinda dos poderosos", disse FHC, em resposta a uma foto postada neste domingo (4) pelo presidente eleito, em sua página oficial na mesma rede social.
Sem legenda, a foto postada por Bolsonaro rendeu comentários de seus seguidores de que FHC era adepto do comunismo, já que o livro trata de Zhao Ziyang, ex-líder comunista deposto da liderança do Partido Comunista da China em 1989 por se opor aos massacres ocorridos na Praça da Paz Celestial. Ele faleceu em 2005, aos 85 anos.
Além de dizer que a desinformação é péssima conselheira, FHC diz em seu post: "Na foto do Twitter do presidente eleito eu apareço lendo um livro de ex-premier da China, deposto e preso, em que critica o regime. Isso aparece como 'prova' de que sou comunista. Só faltava essa. Cruz, credo!"
TROCA DE ALFINETADAS
Bolsonaro publicou em sua página no Twitter a foto do ex-presidente deitado numa poltrona com as pernas erguidas e com um livro nas mãos, legendando apenas com o nome do tucano, após FHC dizer, em evento em Lisboa no sábado (3), que o presidente eleito pode tornar a imagem do Brasil negativa.
"Será um impacto, no meu modo de ver, negativo. Ele disse que o Mercosul não é prioridade, o que abala a relação do Brasil com parceiros do Sul. Foi dito que, eventualmente, o Brasil poderia cortar relações com certos países", enumerou.
O ex-presidente se referiu à entrevista do futuro ministro da área econômica, Paulo Guedes, que declarou que a que a Argentina e o Mercosul "não são prioridade" para o futura gestão do Brasil.
A declaração também foi criticada pelo ex-ministro das Relações Exteriores do Governo Lula, Celso Amorim, que disse "essa pessoa não tem sensibilidade" para o fato de que as relações econômicas têm impacto na construção da paz na região. (Com agências)

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