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Ditadura Militar

FHC: 'Comissão era ato reparador'

Ele espera que a Comissão de Mortos e Desaparecidos não se transforme em um instrumento "de vinganças antidemocráticas"

Publicado em 03 de Agosto de 2019 às 15:48

Publicado em 

03 ago 2019 às 15:48
Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso Crédito: Ricardo Medeiros
O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou que espera que a Comissão de Mortos e Desaparecidos não se transforme em um instrumento "de vinganças antidemocráticas".
Em sua conta no Twitter, FHC lembrou que a comissão foi criada no seu governo como um "ato reparador". "A Comissão de Mortos e Desaparecidos, 1995, não foi revanche. Era ato reparador de sofrimento a pessoas e famílias tendo o Estado como responsável. Dele publicou-se foto de um general abraçado à esposa de uma vítima. Paz, não ódio. Corrijam-se excessos, sem vinganças antidemocráticas", escreveu o ex-presidente um dia depois de Jair Bolsonaro trocar quatro dos integrantes da comissão. 

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