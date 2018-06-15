FH grava depoimento para Alckmin em tom anti-Bolsonaro

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso gravou um vídeo de apoio à candidatura do presidenciável do PSDB, Geraldo Alckmin, em que se engaja na estratégia da campanha tucana de desgastar a imagem do adversário Jair Bolsonaro (PSL). Na gravação, FH fala aos eleitores que é preciso escolher um candidato a presidente que defenda a democracia.
"A escolha de um presidente é um momento crucial para um país. Agora mais do que nunca porque precisamos escolher um presidente que reforce a democracia e tenha um olhar competente para resolver as questões do povo",diz.
Na sequência, ele faz elogios a Alckmin.
"Minha opção é Geraldo Alckmin porque ele é um homem preparado, sabe que é preciso olhar para o gasto público, mas sobretudo pessoalmente simples. Isso é importante".
O vídeo foi feito pela equipe de campanha do PSDB para ser divulgado nas redes sociais de Alckmin. A pré-candidatura tucano deflagrou nesta semana um série de depoimentos de lideranças do partido em favor de Alckmin. O objetivo é reverter a imagem de pré-candidato isolado dentro do próprio partido.