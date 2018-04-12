FH diz que prisão de Lula é uma 'notícia triste'

Segundo FH, a prisão de Lula aconteceu porque o ex-presidente perdeu o controle ético ao chegar ao poder Crédito: Divulgação | Instituto Lula

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse nesta quarta-feira (12) que a prisão do ex-presidente Lula é uma notícia triste para o país, "mas justa". Em entrevista a rádio CBN, o tucano afirmou que a prisão de Lula dá mostras de como a política brasileira vive um momento delicado, e lembrou dos tempos em que os dois eram companheiros de militância, no final dos anos 1970. Segundo FH, a prisão de Lula aconteceu porque o ex-presidente perdeu o controle ético ao chegar ao poder:

"Alguns perderam o controle ético ao levar a vida pública adiante", disse. "Agora, é a justiça quem decide".

De acordo com FH, a condenação de Lula  o primeiro presidente brasileiro preso por crime comum  aconteceu porque o PT e os partidos que compunham sua base modificaram a natureza da corrupção praticada no país:

"Transformou-se a corrupção numa forma de sustentação dos partidos no poder. E isso é inaceitável".

Ele também nega a tese de que Lula seja um preso político. Segundo FH, a justiça brasileira é livre, e seguiu todos os trâmites previstos:

"É um momento delicado da vida política brasileira. Preferia que não tivesse percorrido esse caminho. Especialmente porque as acusações não são políticas", afirma.

Segundo ele, esse raciocínio  de que Lula foi alvo de perseguição política  é enganoso. E que, por essa lógica, a classificação se aplicaria a diversos outros políticos condenados:

"Então o Maluf é preso político. O Palocci. Ou membros do PSDB que, porventura, sejam condenados".

Fernando Henrique lembrou como, no passado, ele e Lula se aproximaram, ainda durante a ditadura:

"Participei, com ele, das greves no ABC. Na época, eu ainda tinha pouco prestígio político", disse.

Ambos se tornaram amigos  FH conta que Lula e a família chegaram a passar férias em uma casa cedida por ele:

"Nossa relação era de outra natureza", disse. "Havia todo um sonho em tudo isso, e o presidente Lula, em alguns momentos, simbolizou esse sonho. Esse não é um instante de alegria para ninguém. A justiça se cumpre. Junto com ela, vem a saudade de outras épocas, e uma tristeza pelo que aconteceu", disse.

Os dois se afastariam, segundo FH, à época da fundação do PT, da qual Fernando Henrique discordou. Ainda segundo ele, PT e PSDB tinham mais pontos em comum que discordâncias. E que, curiosamente, essas semelhanças os afastaram:

"O PT e o PSDB polarizaram muito as posições porque nasceram próximos, e tinham políticas parecidas. Por razões eleitorais, transformaram um ao outro num inimigo. O PT fez isso mais que o PSDB", disse. "Eu sempre tive outra ideia. Para mim, nós tínhamos que, em conjunto, e junto com outras forças mais, lutar para limitar o atraso. Ficamos numa briga sem focalizar nessa questão central", disse.

O ex-presidente também aproveitou a chance para avaliar o governo de Michel Temer e falar sobre o impeachment de Dilma Rousseff. Segundo ele, a baixa popularidade de Temer não é nenhuma surpresa  ele nunca fora um líder popular:

"Ele fez mais modificações do que eu achei que fosse possível fazer. Mas ele nunca teve popularidade. Ainda que, tecnicamente acerte, é muito difícil que aumente sua popularidade ",disse.





No caso do impeachment  que classificou como um evento traumático  avaliou que Dilma de fato cometeu crimes de responsabilidade (as pedaladas fiscais). Mas foi destituída do cargo porque perdeu a capacidade de governar.





"Aqui, quando um governo perde a capacidade de governar, ou ele se arrasta sem tomar decisões de proveito nacional, ou há um impeachment. E um impeachment é um evento traumático sempre".

ELEIÇÕES

FH ainda tentou desconversar a respeito do incentivo que deu a uma possível candidatura do apresentador Luciano Huck. Segundo ele, o apoio a Huck não significava que ele preteria o candidato do PSDB:

"Eu não estimulei o Luciano. Estimulei tudo o que é novo. Acho importante que o Brasil estimule lideranças novas. Minha posição não era de lançar alguém".

Para ele, o pleito de outubro será difícil e imprevisível. Mas levará a melhor o candidato que for capaz de restabelecer o que se perdeu: