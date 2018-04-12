FH diz que prisão de Lula é uma 'notícia triste'

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse nesta quarta-feira (12) que a prisão do ex-presidente Lula é uma notícia triste para o país, "mas justa". Em entrevista a rádio CBN, o tucano afirmou que a prisão de Lula dá mostras de como a política brasileira vive um momento delicado, e lembrou dos tempos em que os dois eram companheiros de militância, no final dos anos 1970. Segundo FH, a prisão de Lula aconteceu porque o ex-presidente perdeu o controle ético ao chegar ao poder:
"Alguns perderam o controle ético ao levar a vida pública adiante", disse. "Agora, é a justiça quem decide".
De acordo com FH, a condenação de Lula o primeiro presidente brasileiro preso por crime comum aconteceu porque o PT e os partidos que compunham sua base modificaram a natureza da corrupção praticada no país:
"Transformou-se a corrupção numa forma de sustentação dos partidos no poder. E isso é inaceitável".
Ele também nega a tese de que Lula seja um preso político. Segundo FH, a justiça brasileira é livre, e seguiu todos os trâmites previstos:
"É um momento delicado da vida política brasileira. Preferia que não tivesse percorrido esse caminho. Especialmente porque as acusações não são políticas", afirma.
Segundo ele, esse raciocínio de que Lula foi alvo de perseguição política é enganoso. E que, por essa lógica, a classificação se aplicaria a diversos outros políticos condenados:
"Então o Maluf é preso político. O Palocci. Ou membros do PSDB que, porventura, sejam condenados".
Fernando Henrique lembrou como, no passado, ele e Lula se aproximaram, ainda durante a ditadura:
"Participei, com ele, das greves no ABC. Na época, eu ainda tinha pouco prestígio político", disse.
Ambos se tornaram amigos FH conta que Lula e a família chegaram a passar férias em uma casa cedida por ele:
"Nossa relação era de outra natureza", disse. "Havia todo um sonho em tudo isso, e o presidente Lula, em alguns momentos, simbolizou esse sonho. Esse não é um instante de alegria para ninguém. A justiça se cumpre. Junto com ela, vem a saudade de outras épocas, e uma tristeza pelo que aconteceu", disse.
Os dois se afastariam, segundo FH, à época da fundação do PT, da qual Fernando Henrique discordou. Ainda segundo ele, PT e PSDB tinham mais pontos em comum que discordâncias. E que, curiosamente, essas semelhanças os afastaram:
"O PT e o PSDB polarizaram muito as posições porque nasceram próximos, e tinham políticas parecidas. Por razões eleitorais, transformaram um ao outro num inimigo. O PT fez isso mais que o PSDB", disse. "Eu sempre tive outra ideia. Para mim, nós tínhamos que, em conjunto, e junto com outras forças mais, lutar para limitar o atraso. Ficamos numa briga sem focalizar nessa questão central", disse.
O ex-presidente também aproveitou a chance para avaliar o governo de Michel Temer e falar sobre o impeachment de Dilma Rousseff. Segundo ele, a baixa popularidade de Temer não é nenhuma surpresa ele nunca fora um líder popular:
"Ele fez mais modificações do que eu achei que fosse possível fazer. Mas ele nunca teve popularidade. Ainda que, tecnicamente acerte, é muito difícil que aumente sua popularidade ",disse.
No caso do impeachment que classificou como um evento traumático avaliou que Dilma de fato cometeu crimes de responsabilidade (as pedaladas fiscais). Mas foi destituída do cargo porque perdeu a capacidade de governar.
"Aqui, quando um governo perde a capacidade de governar, ou ele se arrasta sem tomar decisões de proveito nacional, ou há um impeachment. E um impeachment é um evento traumático sempre".
ELEIÇÕES
FH ainda tentou desconversar a respeito do incentivo que deu a uma possível candidatura do apresentador Luciano Huck. Segundo ele, o apoio a Huck não significava que ele preteria o candidato do PSDB:
"Eu não estimulei o Luciano. Estimulei tudo o que é novo. Acho importante que o Brasil estimule lideranças novas. Minha posição não era de lançar alguém".
Para ele, o pleito de outubro será difícil e imprevisível. Mas levará a melhor o candidato que for capaz de restabelecer o que se perdeu:
" A credibilidade e a confiança".