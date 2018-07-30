Festival de Alegre: MPF processa prefeito por dispensar licitação

Multidão de jovens curtindo o Rock da Tarde, antes dos shows do Festival de Alegre, em 2009 Crédito: Carlos Alberto Silva | Arquivo GZ | 2009

O prefeito José Guilherme Gonçalves Aguilar (PSDB) está sendo processado pelo Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF-ES) por dispensar indevidamente a licitação para contratar shows do Festival de Alegre de 2009. O prefeito negou que soubesse de alguma irregularidade no contrato.

O festival aconteceu entre os dias 10 e 13 de junho de 2009, quando José Guilherme ocupava o cargo de vice, mas era o prefeito em exercício. Segundo o processo, ele recebeu verbas do governo federal e não fez licitação para contratar o serviço.

A empresa ATS Promoções Ltda. também é alvo da ação civil pública do MPF. Ela foi contratada por R$ 324 mil, sendo R$ 300 mil de um convênio com o Ministério do Turismo.

OUTRO LADO

O prefeito José Guilherme disse que apenas assinou o contrato e ficou surpreso com a ação. Naquele período que eu estava à frente da prefeitura chegou esse contrato para que eu assinasse. Ele estava junto com um parecer da procuradoria do município, falando da legalidade do projeto. Mesmo assim, eu liguei para o prefeito e ele falou que estava tudo tranquilo e podia assinar. Eu assinei, dias depois, eu devolvi a prefeitura para ele. E agora eu fui surpreendido com esse fato, falou.

Ele afirmou que ainda não foi notificado da decisão. Eu não fui notificado, mas parece que vou ser. Já contactei meu advogado e ele está preparando a minha defesa. Eu era apenas o vice-prefeito e assumi em um dia errado. A minha participação foi só mesmo de ter assinado. Eu não fiz prestação de contas, eu não acompanhei nada, não tive contato com a empresa. Só assinei, completou.

A reportagem entrou em contato com a ATS, mas foi informada que não havia nenhum responsável para comentar o assunto no local.

IRREGULARIDADE

Na época da organização do festival, a prefeitura fez um contrato com a ATS para realizar o evento. O MPF-ES acredita que a falta de recurso não era um argumento válido para fazer uma contratação de emergência, já que se tratava da 25ª edição do evento.

O MPF também argumenta que a empresa sabia da fraude e que não era a empresária exclusiva dos artistas contratados, sendo somente uma intermediária entre a prefeitura e os empresários dos artistas convidados para o festival.

Na época, a programação do evento contou com shows nacionais de Asa de Águia, Chiclete Com Banana, Banda Eva, Claudia Leitte, O Rappa, Titãs e Paralamas, Fresno, João Bosco e Vinicius, Jorge e Mateus, Jota Quest, Chimarruts, Ana Carolina, Sorriso Maroto, Skank e Nx Zero.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

O Ministério do Turismo repassou R$ 300 mil para o evento. De acordo com o MPF, eventos financiados com verbas federais só podem vender ingressos se o dinheiro arrecadado for depositado em conta do Tesouro Nacional ou aplicado no convênio.

Ao prestar contas, a prefeitura declarou que vendeu 3.616 ingressos (uma arrecadação de R$ 705 mil). Mas, segundo o MPF, o número de participantes foi maior  cerca de 150 mil pessoas.

A ação aponta que o dinheiro arrecadado com os ingressos e as datas dos contratos firmados mostram que o Festival de Alegre nunca precisou de verbas federais para acontecer.

O MPF estima um prejuízo de R$ 531.780,84 aos cofres públicos, valor atualizado em 2015.