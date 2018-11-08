Ferraço é contra aumento dos ministros do STF; Rose é a favor

O senador Ricardo Ferraço (PSDB) manifestou, nesta quarta-feira (7) seu voto contrário ao Projeto de Lei que aumenta de R$ 33 mil para R$ 39 mil o salário dos ministros do Superior Tribunal Federal (STF). No entanto, a negativa do tucano, que era o relator da matéria, não foi suficiente para barrar o aumento, que foi aprovado pelo Senado por 41 votos, incluindo o da senadora Rose de Freitas (MDB). Já Magno Malta (PR) não participou da votação.

A proposta de reajuste de 16%, que já tinha sido aprovada na Câmara dos Deputados, estava parada na Comissão de Assuntos Econômicos desde 2016, mas o presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), surpreendeu seus colegas, colocando-a para votação na sessão ordinária desta quarta-feira.

Ricardo Ferraço foi à Tribuna do Senado para criticar o aumento Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado

O reajuste leva a um aumento cascata para juízes, procuradores, promotores e parlamentares de todo o país. Na Tribuna do Senado, Ferraço defendeu que o impacto em todo o país chegará à casa dos R$ 6 bilhões.

"Como fará o Estado quebrado e falido do Rio de Janeiro, ou o do Rio Grande do Sul e até de Minas Gerais? Existe um efeito cascata. As consequências serão a deterioração intensa das questões fiscais em nosso país", criticou.

INCONSTITUCIONALIDADE

Mas para além da preocupação com as contas públicas, Ferraço argumentou também que o projeto fere o artigo 169 da Constituição Federal, que determina que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração só poderá ser feita "se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes" e "se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista".

"Nenhuma dessas duas exigências é cumprida", destacou o senador tucano. Ferraço ainda complementou as críticas, afirmando que a proposta de aumento fere também as previsões da Lei de Diretrizes e Bases Orçamentárias e da Lei de Responsabilidade Fiscal.

"As violações são flagrantes, não apenas na questão material e formal, mas também no mérito, sobretudo pela deterioração das contas dos Estados", reforçou.

O projeto também recebeu críticas de outros parlamentares, como o senador Reguffe (sem partido - DF), o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e o senador Renan Calheiros (MDB-AL).

Rose de Freitas, que foi a favor da medida, afirma que o reajuste dos subsídios dos ministros do STF não trará aumento de gastos do Poder Judiciário, pois a emenda constitucional do Teto de Gastos, promulgada pelo Congresso Nacional, estabelece limite que não pode ser ultrapassado.