Fernando Henrique diz que Luciano Huck tem o 'estilo' do PSDB

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso voltou a elogiar o apresentador Luciano Huck nesta quinta-feira (08) Crédito: Fundação iFHC

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso voltou a elogiar o apresentador Luciano Huck nesta quinta-feira (08). Depois de dizer, há dois dias, que uma candidatura de Huck seria boa para o país, FH afirmou, agora, que o apresentador tem "o estilo" do PSDB, mas descartou ter conversado com ele sobre a possibilidade de filiação à sigla. Huck e Fernando Henrique planejam um encontro para esta quinta-feira, como informou o colunista Merval Pereira na edição de hoje do GLOBO.

"Ele sempre foi muito próximo ao PSDB, o estilo dele é peessedebista. É um bom cara", afirmou o ex-presidente ao jornal "Folha de S.Paulo".

As manifestações de FH em apoio a Huck ocorrem depois de a pesquisa do Instituto Datafolha mostrar que o apresentador tem 8% de inteções de voto, mesmo patamar do pré-candidato do partido, o governador Geraldo Alckmin (São Paulo). Segundo o ex-presidente, a candidatura de Huck poderia "arejar" a política tradicional, incluindo o próprio PSDB.

Alckmin reagiu às declarações de Fernando Henrique. Primeiro elogiou o apresentador, dizendo que é preciso estimular novos nomes na política. Depois, marcou posição e se distanciou de Huck, afirmando que não é um "showman" e que os políticos são eleitos para "fazer o país funcionar", não para "ficar nessa ribalta".

Em movimento para consolidar sua candidatura dentro do PSDB, que ainda realizará prévias internas, o governador de São Paulo assumiu a presidência do partido no fim de 2017 com apoio de Fernando Henrique. Esse apoio foi relembrado pelo própio Alckmin depois que o ex-presidente fez elogios a Huck.

"(Foi) O Fernando Henrique que insistiu para eu ser presidente do partido com o objetivo de ser candidato (a presidente). Ele já declarou isso", afirmou Alckmin na quarta-feira.