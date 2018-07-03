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Ex-prefeito de São Paulo

Fernando Haddad vai integrar equipe de advogados de Lula

Aliados afirmam que os dois terão mais tempo para discutir plano de governo

Publicado em 03 de Julho de 2018 às 02:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2018 às 02:13
Crédito: Divulgação | Instituto Lula
O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad passará a integrar a equipe de advogados que representa o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na condição de advogado, Haddad, que é cotado como possível plano B para a candidatura de Lula à Presidência da República, terá livre acesso à sala onde o petista cumpre pena de 12 anos e um mês de prisão, na sede da Polícia Federal, em Curitiba.
O pedido foi feito pelo próprio Lula quando Haddad o visitou na carceragem da PF no último dia 28. Haddad é bacharel em direito pela USP. Segundo a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP), o registro dele está ativo.
Aliados dizem que ao integrar a defesa do petista, Haddad e Lula terão mais tempo para tratar sobre a formulação do plano de governo, cuja responsabilidade ficou a cargo do ex-ministro.
Embora oficialmente o PT mantenha o discurso de que Lula é o candidato, nos bastidores Haddad continua no páreo para substituir Lula, caso o ex-presidente seja de fato impedido de disputar a eleição pela Lei da Ficha Limpa  que veda a participação de candidatos condenados por órgãos colegiados.
Foi também a pedido do ex-presidente Lula que Haddad encontrou o general Villas Bôas, no mês passado. O general tem se encontrado com todos os presidenciáveis.
 

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