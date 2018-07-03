Fernando Haddad vai integrar equipe de advogados de Lula

Crédito: Divulgação | Instituto Lula

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad passará a integrar a equipe de advogados que representa o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na condição de advogado, Haddad, que é cotado como possível plano B para a candidatura de Lula à Presidência da República, terá livre acesso à sala onde o petista cumpre pena de 12 anos e um mês de prisão, na sede da Polícia Federal, em Curitiba.

O pedido foi feito pelo próprio Lula quando Haddad o visitou na carceragem da PF no último dia 28. Haddad é bacharel em direito pela USP. Segundo a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP), o registro dele está ativo.

Aliados dizem que ao integrar a defesa do petista, Haddad e Lula terão mais tempo para tratar sobre a formulação do plano de governo, cuja responsabilidade ficou a cargo do ex-ministro.

Embora oficialmente o PT mantenha o discurso de que Lula é o candidato, nos bastidores Haddad continua no páreo para substituir Lula, caso o ex-presidente seja de fato impedido de disputar a eleição pela Lei da Ficha Limpa  que veda a participação de candidatos condenados por órgãos colegiados.

Foi também a pedido do ex-presidente Lula que Haddad encontrou o general Villas Bôas, no mês passado. O general tem se encontrado com todos os presidenciáveis.