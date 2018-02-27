Fecomércio: presidente diz não lembrar valor pago a compadre de Lula

Orlando Diniz, presidente da Fecomércio Crédito: Divulgação

O presidente da Fecomércio, Orlando Diniz, disse em depoimento à Polícia Federal não lembrar do valor pago ao escritório de Roberto Teixeira, advogado e compadre do ex-presidente Lula. O Ministério Público Federal investiga o repasse de R$ 180 milhões da entidade para bancas de advocacia. A força-tarefa da Lava Jato, no Rio, afirma que Diniz usou verba pública federal sem critério e sem controle para se manter à frente do Sesc/Senac.

O escritório Teixeira, Martins e Advogados, sediado em São Paulo, recebeu um total de R$ 68.260.743,05 da Fecomércio. Roberto Teixeira não é alvo da Operação Jabuti, que prendeu Orlando Diniz na sexta-feira (23).

No depoimento, prestado após ser preso, Diniz foi questionado sobre o motivo de ter contratado o escritório e sobre o valor repassado à banca.

Contratou o escritório Roberto Teixeira; que não se recorda do valor pago, mas este está em contrato arquivado junto a entidade, disse ele. "Os pagamentos realizados ao escritório de Roberto Teixeira, inicialmente foram feitos pela Fecomércio e os seguintes foram rateados com Sesc/Senac".

Danielle Paraiso de Andrade, ex-mulher de Diniz, foi diretora jurídica e diretora de governança do Senac e também prestou depoimento ao investigadores. Ela relatou que em 2011 houve um pedido de intervenção do Sesc nacional e também abertura de procedimento no Tribunal de Contas da União.

Segundo Danielle, em 2012, durante uma reunião no Senac, um advogado disse que o problema era político e indicou o escritório de Roberto Teixeira 'como capacitado para manter Orlando na presidência do Sesc e Senac Rio'.

A ex-mulher de Orlando Diniz disse que soube depois que a 'entrega teria sido viabilizada por Álvaro Novis', que seria doleiro do presidente da Fecomércio.

Orlando Diniz afirmou no depoimento que Álvaro Novis seria o pai de uma amiga de seu filho. Álvaro Novis não estabeleceu qualquer tipo de contato de natureza comercial com o declarante, disse Diniz.

Álvaro Novis é delator da Lava Jato. Em sua colaboração, o doleiro relatou que Orlando Diniz tinha uma conta administrada por ele sob o codinome Leblon e entregou uma planilha com um créditos e saques.

Na sexta-feira (23), o Teixeira, Martins Advogados se manifestou desta forma:

COM A PALAVRA, O TEIXEIRA, MARTINS ADVOGADOS