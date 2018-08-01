Fachin quer decisão rápida do STF sobre prisão e candidatura de Lula

O relator, ministro Edson Fachin, durante sessão do STF para decidir sobre suspeição do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, para atuar nas investigações relacionadas ao presidente Michel Temer Crédito: Valter Campanato | Agência Brasil

O relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, recomendou nesta quarta-feira (1) que a Corte julgue o quanto antes o pedido para suspender a execução da pena do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A defesa quer que Lula seja libertado e autorizado a disputar as eleições de outubro.

Questionado sobre quando o tribunal julgará o assunto, Fachin lembrou que a definição de data depende da presidente, ministra Cármen Lúcia. Mas recomendou:

"Toda celeridade em matéria eleitoral é importante para não deixar dúvida no procedimento".

O relator deu a declaração diante da pergunta sobre se o STF deveria definir o caso antes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A corte eleitoral só vai tratar do assunto no dia 15 de agosto, último dia para os partidos apresentarem as candidaturas.

A Procuradoria Geral da República (PGR) já se manifestou no pedido, em sentido contrário ao pedido de Lula. Agora, a defesa tem cinco dias para apresentar argumentos ao STF. Depois disso, o caso poderá ser pautado para julgamento em plenário.