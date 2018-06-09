Fachin nega pedido de Vaccari para suspender execução de pena

Ministro Luiz Edson Fachin Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou um pedido da defesa do ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto contra a execução da pena de 24 anos de prisão, imposta pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) na Operação Lava-Jato.

Vaccari foi condenado a 10 anos de prisão pelo juiz Sergio Moro, da 13ª Vara Federal, por corrupção passiva, por intermediar o pagamento de propina da Keppel Fels aos marqueteiros João Santana e Mônica Moura. O TRF-4 manteve a condenação e aumentou a pena.

Ao STF, Vaccari alegou que sua prisão preventiva foi decretada por Moro em outra ação penal, e que foi posteriormente estendida para outros processos. Entretanto, ele acabou sendo absolvido pelo TRF-4 nessa primeira ação, então não haveria fundamentação concreta a lastrear a extensão do decreto prisional e não há justificativa concreta para o início da execução provisória da pena.

Fachin, contudo, considerou que, como a condenação foi confirmada em segunda instância, a prisão deixou de ser cautelar e a execução de pena já pode ser iniciada.