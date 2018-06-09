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STF

Fachin nega pedido de Vaccari para suspender execução de pena

Ex-tesoureiro do PT foi condenado a 24 anos de prisão pelo TRF-4

Publicado em 08 de Junho de 2018 às 23:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2018 às 23:10
Ministro Luiz Edson Fachin Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou um pedido da defesa do ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto contra a execução da pena de 24 anos de prisão, imposta pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) na Operação Lava-Jato.
Vaccari foi condenado a 10 anos de prisão pelo juiz Sergio Moro, da 13ª Vara Federal, por corrupção passiva, por intermediar o pagamento de propina da Keppel Fels aos marqueteiros João Santana e Mônica Moura. O TRF-4 manteve a condenação e aumentou a pena.
Ao STF, Vaccari alegou que sua prisão preventiva foi decretada por Moro em outra ação penal, e que foi posteriormente estendida para outros processos. Entretanto, ele acabou sendo absolvido pelo TRF-4 nessa primeira ação, então não haveria fundamentação concreta a lastrear a extensão do decreto prisional e não há justificativa concreta para o início da execução provisória da pena.
Fachin, contudo, considerou que, como a condenação foi confirmada em segunda instância, a prisão deixou de ser cautelar e a execução de pena já pode ser iniciada.
Nesse contexto, a custódia, até então de índole processual, passa a ostentar contornos penais, o que acarreta o prejuízo da impetração quanto ao questionamento cautelar, disse.

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