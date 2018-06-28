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Recurso

Fachin libera para julgamento recurso que pode soltar Lula

Ministro do STF desistiu de esperar manifestação da PGR e, agora, caberá à presidente da Corte, Cármen Lúcia, decidir quando o caso do ex-presidente será analisado; Cármen pode pautar recurso ainda antes do recesso

Publicado em 28 de Junho de 2018 às 18:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2018 às 18:32
Ministro Luiz Edson Fachin Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu liberar para julgamento o recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para suspender os efeitos de sua condenação.
Lula está preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba desde 7 de abril após ter sido condenado e preso pela Operação Lava Jato pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O caso seria inicialmente liberado para julgamento somente após o recebimento de uma manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR).
A previsão inicial era que a PGR só se manifestaria sobre o caso após o recesso judiciário. O relator havia dado o prazo de 15 dias para a Procuradoria se manifestar sobre o caso. Agora, com a decisão, caberá agora à presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia, definir a data do julgamento. A última sessão plenária do Supremo deste semestre, antes do recesso, ocorrerá nesta sexta-feira (29).
Na segunda-feira (25) Fachin decidiu submeter ao plenário da Corte um recurso da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para que o pedido de liberdade do petista seja analisado pelo tribunal.
A defesa de Lula havia solicitado a Fachin imediata reconsideração da decisão do próprio ministro para que o pedido de liberdade do ex-presidente seja analisado pela Segunda Turma nesta terça-feira (26). Na sexta-feira (22), Fachin decidiu arquivar o pedido, após o Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4) negar um recurso de Lula ao STF contra os efeitos da condenação.

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