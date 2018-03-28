Fachin diz que família recebeu ameaças e se diz preocupado

O ministro Edson Fachin, relator dos processos da operação Lava-Jato no Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Carlos Humberto | STF

Em entrevista ao programa de Roberto D´Ávila na Globonews, que irá ao ar às 21h30 desta terça-feira (27), o ministro Edson Fachin, relator dos processos da operação Lava-Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), disse que sua família vem sofrendo ameaças. Ele pediu providências à ministra Cármen Lúcia, presidente do STF, e à Polícia Federal.

"Uma das preocupações que tenho não é só com julgamento, mas também com a segurança de membros da minha família", disse o ministro. "Tenho tratado desse tema e de ameaças que têm sido dirigidas a membros da minha família.

Fachin, que substituiu o ministro Teori Zavascki, morto em janeiro de 2017 em acidente aéreo em Parati, na relatoria dos processos da Lava Jato no STF, disse ainda ter solicitado algumas providências à presidente do STF e à PF por intermédio da delegada que trabalha aqui no tribunal.

"Nem todos os instrumentos foram agilizados, mas eu efetivamente ando preocupado com isso, e esperando que não troquemos fechadura de uma porta já arrombada também nesse tema", disse.