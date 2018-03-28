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Relator da Lava Jato

Fachin diz que família recebeu ameaças e se diz preocupado

Em entrevista à Globonews, ministro contou que pediu providências à presidente do STF e à Polícia Federal

Publicado em 27 de Março de 2018 às 21:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2018 às 21:02
O ministro Edson Fachin, relator dos processos da operação Lava-Jato no Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Carlos Humberto | STF
Em entrevista ao programa de Roberto D´Ávila na Globonews, que irá ao ar às 21h30 desta terça-feira (27), o ministro Edson Fachin, relator dos processos da operação Lava-Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), disse que sua família vem sofrendo ameaças. Ele pediu providências à ministra Cármen Lúcia, presidente do STF, e à Polícia Federal.
"Uma das preocupações que tenho não é só com julgamento, mas também com a segurança de membros da minha família", disse o ministro. "Tenho tratado desse tema e de ameaças que têm sido dirigidas a membros da minha família.
Fachin, que substituiu o ministro Teori Zavascki, morto em janeiro de 2017 em acidente aéreo em Parati, na relatoria dos processos da Lava Jato no STF, disse ainda ter solicitado algumas providências à presidente do STF e à PF por intermédio da delegada que trabalha aqui no tribunal.
"Nem todos os instrumentos foram agilizados, mas eu efetivamente ando preocupado com isso, e esperando que não troquemos fechadura de uma porta já arrombada também nesse tema", disse.
Gravado na tarde desta terça-feira em Brasília, o programa, com meia hora de duração, abordará outros temas, incluindo o habeas corpus preventivo apresentado pela defesa do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva, cujo exame foi rejeitado por Fachin, que votou pelo não conhecimento do HC.

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