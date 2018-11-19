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Ministério da Justiça

Exoneração de Sergio Moro é publicada no Diário Oficial da União

No pedido de exoneração, Moro argumentou que pretende 'organizar a transição e as futuras ações do Ministério da Justiça'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2018 às 14:24

Publicado em 19 de Novembro de 2018 às 14:24

O juiz federal Sergio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, deixa a casa do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro (RJ), após reunião na manhã desta quinta-feira (1) Crédito: JOSE LUCENA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
A exoneração do juiz federal Sergio Moro foi publicada hoje (19), no Diário Oficial da União, seção 2, página 47. Ele assumirá o super Ministério da Justiça, que agregará a Segurança Pública e parte do Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Também deve participar da equipe de transição do governo.
O ato de número 428 é assinado pelo presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª região, Carlos Eduardo Thompson Flores, informando que a exoneração ocorre a pedido do próprio Moro. Na sexta-feira (16) ele enviou ofício formalizando o pedido.
No pedido de exoneração, Moro argumentou que pretende organizar a transição e as futuras ações do Ministério da Justiça. Houve quem reclamasse que eu, mesmo em férias, afastado da jurisdição e sem assumir cargo executivo, não poderia sequer participar do planejamento de ações do futuro governo.
Em substituição a Moro no comando dos processos da Operação Lava Jato ficará temporariamente a juíza Gabriela Hardt. Como substituta, ela não pode assumir de forma definitiva a vaga de Moro.
Após a publicação do ato de exoneração, deve ser expedido o edital para concurso de remoção. A remoção é um concurso interno entre magistrados da Justiça Federal da 4ª Região para preenchimento de vagas.

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