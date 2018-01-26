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Sentença de Lula

Execução da pena deve esperar STF, diz Torquato

Ministro da Justiça recomenda prudência em eventual prisão do ex-presidente Lula
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2018 às 10:36

Publicado em 26 de Janeiro de 2018 às 10:36

O ministro da Justiça e Segurança pública, Torquato Jardim Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O ministro da Justiça, Torquato Jardim, afirmou nesta quinta-feira, 25, que é preciso ter muita prudência antes de uma eventual prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque o Supremo Tribunal Federal (STF) pode rever a possibilidade de execução da pena após condenação em segunda instância.
Segundo Torquato, a decisão que autorizou a prisão após a decisão de segundo grau é precária. O julgamento, em outubro de 2016, terminou com placar de 6 a 5. A Corte deverá julgar duas ações que questionam essa autorização para a execução penal.
Seja qual for o brasileiro envolvido nesta questão é preciso muita prudência, porque o STF pode mudar de opinião, pode inverter o 6 a 5. Acho que devemos esperar a decisão final do STF antes de implementar. Estamos falando de liberdade e um dia perdido de liberdade é um dia irrecuperável, afirmou o ministro ao Estado.
Elogio. O ministro disse que após o julgamento da 8.ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região telefonou para o presidente do TRF-4, Carlos Thompson Flores, para cumprimentá-lo pela atuação brilhante dos três desembargadores. Independentemente de concordar ou não com a decisão, temos que reconhecer que eles dominaram completamente o processo, sabiam exatamente o que estavam falando, disse.
Torquato, que já foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), prevê que a discussão sobre a impugnação da candidatura de Lula será um debate muito difícil na corte eleitoral. Para ele, sem a decisão final do Supremo, vai surgir a dúvida se o TSE pode negar registro para quem, embora condenado por ato colegiado, não esteja condenado definitivamente.
O ministro disse discordar da tese que classifica como golpe uma eleição sem Lula. No direito eleitoral o bem protegido pela lei não é a vida, é o mandato. E o mandato não é individual, é da sociedade, disse. Um individuo é um instrumento dessa representação democrática. Quem tem direito adquirido a candidatura é o eleitorado.

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