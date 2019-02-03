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Exame em Bolsonaro descarta complicações pós-cirúrgicas

O estado de saúde dele é estável, de acordo com o boletim médico. Visitas continuam restritas, por orientação da equipe.

Publicado em 

03 fev 2019 às 19:48

Publicado em 03 de Fevereiro de 2019 às 19:48

Jair Bolsonaro após cirurgia em São Paulo Crédito: Reprodução | Twitter
O presidente Jair Bolsonaro (PSL) foi submetido a uma tomografia no abdômen que descartou complicações cirúrgicas, informou neste domingo (3) o hospital Albert Einstein, onde ele foi internado uma semana atrás para uma operação de reconstrução do trânsito intestinal e retirada de bolsa de colostomia.
O estado de saúde dele é estável, de acordo com o boletim médico. Visitas continuam restritas, por orientação da equipe.
Como a Folha de S.Paulo publicou, Bolsonaro teve uma paralisia no intestino, que provocou náuseas e vômitos neste sábado (2).
A assessoria da Presidência informou se tratar de uma "reação normal e decorrente da retomada da função intestinal", mas médicos ouvidos pela reportagem disseram que o quadro poderia indicar uma piora no quadro clínico.
Neste domingo, o presidente segue sem dor e sem sinais de infecção, segundo o comunicado do Einstein. 
Ele continua também com uma sonda nasogástrica, colocada para retirar o líquido em excesso no estômago. O paciente está recebendo nutrição parenteral exclusiva, por meio de sonda.
Os médicos comunicaram também que Bolsonaro mantém a rotina de fisioterapia respiratória e de exercícios motores no quarto. As atividades auxiliam na recuperação e na cicatrização. A equipe também toma medidas de prevenção de trombose venosa.

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