Ex-vice de Hartung, César Colnago ganha cargo no governo Casagrande

César Colnago foi vice-governador no governo Paulo Hartung Crédito: Fernando Madeira

(PSDB) foi nomeado, nesta sexta-feira (30), como assessor especial na Secretaria de Estado da Saúde. O ex-vice-governador César Colnago foi nomeado, nesta sexta-feira (30), como assessor especial na Secretaria de Estado da Saúde.

De acordo com publicação no Diário Oficial, o cargo é de assessor especial nível IV - QCE-03. O Portal da Transparência mostra que a remuneração para o cargo comissionado é de R$ 6.042,59 brutos. Há outras oito pessoas com a mesma função na secretaria.

Your browser does not support the audio element. Ex-vice de Paulo Hartung, César Colnago ganha cargo no governo Casagrande

PSDB integrou a aliança partidária que elegeu o governador integrou a aliança partidária que elegeu o governador Renato Casagrande (PSB) no ano passado. Mas a ida dos tucanos para o lado socialista foi liderada pelo então senador Ricardo Ferraço.

Paulo Hartung (sem partido) e é médico. Inclusive, é servidor do Estado. No ano passado ele disputou uma vaga na Câmara Federal, mas não foi eleito. Colnago era vice de(sem partido) e é médico. Inclusive, é servidor do Estado. No ano passado ele disputou uma vaga na Câmara Federal, mas não foi eleito.

Procurado pelo Gazeta Online, Colnago não deu retorno. Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Saúde informou que ele vai assessorar o titular da pasta, Nésio Fernandes.