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Ex-vice de Hartung, César Colnago ganha cargo no governo Casagrande

Diário Oficial do Estado registra, nesta sexta-feira (30), nomeação como assessor especial na Secretaria de Estado da Saúde

Publicado em 30 de Agosto de 2019 às 13:27

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

30 ago 2019 às 13:27
César Colnago foi vice-governador no governo Paulo Hartung Crédito: Fernando Madeira
O ex-vice-governador César Colnago (PSDB) foi nomeado, nesta sexta-feira (30), como assessor especial na Secretaria de Estado da Saúde.
De acordo com publicação no Diário Oficial, o cargo é de assessor especial nível IV - QCE-03. O Portal da Transparência mostra que a remuneração para o cargo comissionado é de R$ 6.042,59 brutos. Há outras oito pessoas com a mesma função na secretaria.
Ex-vice de Paulo Hartung, César Colnago ganha cargo no governo Casagrande
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O PSDB integrou a aliança partidária que elegeu o governador Renato Casagrande (PSB) no ano passado. Mas a ida dos tucanos para o lado socialista foi liderada pelo então senador Ricardo Ferraço.
Colnago era vice de Paulo Hartung (sem partido) e é médico. Inclusive, é servidor do Estado. No ano passado ele disputou uma vaga na Câmara Federal, mas não foi eleito. 
Procurado pelo Gazeta Online, Colnago não deu retorno. Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Saúde informou que ele vai assessorar o titular da pasta, Nésio Fernandes.
"César Colnago é médico de carreira, com ampla experiência em gestão pública, e que se colocou à disposição para assessorar o secretário".

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