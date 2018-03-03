Ex-vereador e mais dez têm milhões bloqueados na Serra

Cezar Nunes é acusado de ter "papel primordial na perpetração das fraudes", segundo promotora Crédito: Vitor Jubini | AG

A Justiça bloqueou R$ 50 milhões do ex-presidente da Câmara da Serra Raul Cezar Nunes (Rede) e de outras 10 pessoas, físicas e jurídicas. O valor é referente a um prejuízo aos cofres públicos estimado em R$ 16.854.624,95, além de uma multa no valor de R$ 33.709.249,90.

Os R$ 16,8 milhões, uma cifra atualizada, remetem a contrato firmado pela Câmara da Serra ainda em 2009, quando o Legislativo estava sob o comando de Cezar Nunes.

A contratação, de acordo com o Ministério Público Estadual (MPES), contou com uma série de episódios pitorescos, como conluio entre as empresas que disputavam a concorrência pública, uma rede de laranjas, a exigência de um engenheiro agrônomo para fiscalizar o serviço de paisagismo da Câmara e ainda a assinatura de um motoboy como representante de uma das empresas no pregão.

A promotora Maria Clara Mendonça Perim, da 13ª Promotoria de Justiça Cível da Serra, apurou o caso e propôs uma ação de improbidade administrativa.

O juiz Mario da Silva Nunes Neto, da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, decidiu liminarmente (em caráter provisório) pelo bloqueio dos bens do ex-vereador, do ex-superintendente da Câmara Pedro Reco Sobrinho; do ex-pregoeiro oficial Salomão Antônio da Silva; do empresário Julio Cezar Barbosa; das empresárias Marisete Moreira do Nascimento e Daniele Moreira Oliari Casteluber; da Servinorte Serviços LTDA  vencedora do pregão presencial  ; Aucamar Serviços LTDA; ACM Serviços de Segurança LTDA; Serge Serviços de Conservação e Limpeza LTDA e Lastro Construções e Serviços LTDA.

O contrato foi firmado para a realização dos serviços de limpeza, conservação, imunização, paisagismo e administração. Tudo a ser feito pela empresa vencedora. A Servinorte, ainda segundo o MP, ganhou a concorrência porque havia prévio acordo entre as empresas interessadas em participar dos certames deflagrados pela Câmara. O empresário Júlio César Barbosa seria sócio oculto das empresas, utilizando laranjas para tal fim.

As relações entre os diferentes sócios, muitas vezes de parentesco, foi detalhada pelo Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro do MPES.

A promotora apontou ainda, a partir de relatório de auditoria elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCES), que não havia nem necessidade de prestação de todos os serviços listados. E muito menos de uma exigência imposta no edital: que a empresa tivesse em seus quadros um engenheiro agrônomo ou ambiental. A exigência foi interpretada como uma forma de direcionar a concorrência pública, favorecendo a Servinorte.

Outro indício apontado é o fato de que, no pregão presencial, o representante de uma das empresas concorrentes, a Aucamar, era um motoboy. Em depoimento, o funcionário contou que, na verdade, nem esteve presente, apenas assinou um papel posteriormente.

VIÉS ELEITOREIRO

A promotora também viu um viés político-eleitoreiro na contratação de empresa terceirizada: Muito convinha aos interesses dos parlamentares municipais (...) o recrutamento dos empregados contratados pelas empresas terceirizadas.

Quanto à participação de Cezar Nunes, foi destacado no texto que ele foi, no mínimo, negligente e omisso, e teve papel primordial na perpetração das fraudes.

Na decisão liminar, o juiz Mario da Silva Nunes Neto registrou que os documentos e as alegações do MPES apontam para a provável ocorrência dos atos de improbidade administrativa que importam, em tese, em prejuízo ao erário e na violação aos caros princípios da Administração Pública. E também ressaltou a robustez do trabalho investigativo realizado pela promotora.

ENTENDA

ESQUEMA

Fraudes

As investigações do MPES apontam para existência de um conluio entre as empresas interessadas em participar das licitações realizadas pela Câmara da Serra. O objetivo era predefinir a vencedora, em cada caso. O esquema aconteceria desde 2009 até hoje, por intermédio de contratos e aditivos contratuais.

SÓCIO

Oculto

O empresário Julio Cesar Barbosa seria sócio oculto de várias empresas, como a Servinorte e a Lastro, que supostamente disputavam as contratações. Foi criada, segundo o MPES, uma disputa fictícia entre as empresas que concorreram nas licitações ou que forneceram orçamento para justificar os valores dos aditivos.

NEGÓCIO

Família

A investigação identificou laços familiares entre as várias empresas, com irmãos, mãe, sobrinhos, cunhadas e amigos ligados ao empresário Julio Cesar Barbosa, tomando conta das empresas que participavam das licitações.

APOIO

Servidores

O esquema de fraude teria sido capitaneado, segundo o MPES, pela Presidência da Câmara e servidores que atuavam como superintendente e leiloeiro dos pregões licitatórios.

CONTRATAÇÕES

Eleitoreiras