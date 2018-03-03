Ex-vereador e mais dez têm milhões bloqueados na Serra

A Justiça bloqueou R$ 50 milhões do ex-presidente da Câmara da Serra Raul Cezar Nunes (Rede) e de outras 10 pessoas, físicas e jurídicas. O valor é referente a um prejuízo aos cofres públicos estimado em R$ 16.854.624,95, além de uma multa no valor de R$ 33.709.249,90.
Os R$ 16,8 milhões, uma cifra atualizada, remetem a contrato firmado pela Câmara da Serra ainda em 2009, quando o Legislativo estava sob o comando de Cezar Nunes.
A contratação, de acordo com o Ministério Público Estadual (MPES), contou com uma série de episódios pitorescos, como conluio entre as empresas que disputavam a concorrência pública, uma rede de laranjas, a exigência de um engenheiro agrônomo para fiscalizar o serviço de paisagismo da Câmara e ainda a assinatura de um motoboy como representante de uma das empresas no pregão.
A promotora Maria Clara Mendonça Perim, da 13ª Promotoria de Justiça Cível da Serra, apurou o caso e propôs uma ação de improbidade administrativa.
O juiz Mario da Silva Nunes Neto, da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, decidiu liminarmente (em caráter provisório) pelo bloqueio dos bens do ex-vereador, do ex-superintendente da Câmara Pedro Reco Sobrinho; do ex-pregoeiro oficial Salomão Antônio da Silva; do empresário Julio Cezar Barbosa; das empresárias Marisete Moreira do Nascimento e Daniele Moreira Oliari Casteluber; da Servinorte Serviços LTDA vencedora do pregão presencial ; Aucamar Serviços LTDA; ACM Serviços de Segurança LTDA; Serge Serviços de Conservação e Limpeza LTDA e Lastro Construções e Serviços LTDA.
O contrato foi firmado para a realização dos serviços de limpeza, conservação, imunização, paisagismo e administração. Tudo a ser feito pela empresa vencedora. A Servinorte, ainda segundo o MP, ganhou a concorrência porque havia prévio acordo entre as empresas interessadas em participar dos certames deflagrados pela Câmara. O empresário Júlio César Barbosa seria sócio oculto das empresas, utilizando laranjas para tal fim.
As relações entre os diferentes sócios, muitas vezes de parentesco, foi detalhada pelo Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro do MPES.
A promotora apontou ainda, a partir de relatório de auditoria elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCES), que não havia nem necessidade de prestação de todos os serviços listados. E muito menos de uma exigência imposta no edital: que a empresa tivesse em seus quadros um engenheiro agrônomo ou ambiental. A exigência foi interpretada como uma forma de direcionar a concorrência pública, favorecendo a Servinorte.
Outro indício apontado é o fato de que, no pregão presencial, o representante de uma das empresas concorrentes, a Aucamar, era um motoboy. Em depoimento, o funcionário contou que, na verdade, nem esteve presente, apenas assinou um papel posteriormente.
VIÉS ELEITOREIRO
A promotora também viu um viés político-eleitoreiro na contratação de empresa terceirizada: Muito convinha aos interesses dos parlamentares municipais (...) o recrutamento dos empregados contratados pelas empresas terceirizadas.
Quanto à participação de Cezar Nunes, foi destacado no texto que ele foi, no mínimo, negligente e omisso, e teve papel primordial na perpetração das fraudes.
Na decisão liminar, o juiz Mario da Silva Nunes Neto registrou que os documentos e as alegações do MPES apontam para a provável ocorrência dos atos de improbidade administrativa que importam, em tese, em prejuízo ao erário e na violação aos caros princípios da Administração Pública. E também ressaltou a robustez do trabalho investigativo realizado pela promotora.
ENTENDA
ESQUEMA
Fraudes
As investigações do MPES apontam para existência de um conluio entre as empresas interessadas em participar das licitações realizadas pela Câmara da Serra. O objetivo era predefinir a vencedora, em cada caso. O esquema aconteceria desde 2009 até hoje, por intermédio de contratos e aditivos contratuais.
SÓCIO
Oculto
O empresário Julio Cesar Barbosa seria sócio oculto de várias empresas, como a Servinorte e a Lastro, que supostamente disputavam as contratações. Foi criada, segundo o MPES, uma disputa fictícia entre as empresas que concorreram nas licitações ou que forneceram orçamento para justificar os valores dos aditivos.
NEGÓCIO
Família
A investigação identificou laços familiares entre as várias empresas, com irmãos, mãe, sobrinhos, cunhadas e amigos ligados ao empresário Julio Cesar Barbosa, tomando conta das empresas que participavam das licitações.
APOIO
Servidores
O esquema de fraude teria sido capitaneado, segundo o MPES, pela Presidência da Câmara e servidores que atuavam como superintendente e leiloeiro dos pregões licitatórios.
CONTRATAÇÕES
Eleitoreiras
As contratações em jogo, aponta a investigação, possuíam um viés político-eleitoreiro, com desvios na execução dos contratos e na gestão do recrutamento dos empregados contratados pelas empresas terceirizadas.