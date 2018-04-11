Ex-vereador de Vila Velha é preso em Guarapari

Crédito: Gabriel Lordêllo

A Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão na manhã desta quarta-feira (11) contra o ex-vereador de Vila Velha Almir Neres. Ele havia sido condenado pelo crime de peculato, que é apropriação de dinheiro público para proveito próprio, a cinco anos e quatro meses de reclusão, cumpridos inicialmente no regime semi aberto.

De acordo com o delegado da Superintendência de Polícia Interestadual de Captura, Marcos Aurélio Ferreira Oliveira, Neres foi localizado na propriedade rural dele, no distrito de Sossêgo, em Guarapari. Não ofereceu qualquer resistência e demonstrou tranquilidade no transporte à delegacia.

O ex-vereador foi levado para o Centro de Triagem de Viana. Neres havia sido denunciado por se apropriar de parte de salário e diárias de uma funcionária dele na Câmara entre janeiro de 2009 e novembro de 2012. Ele teria se apropriado de R$ 154,2 mil no total.

A equipe jurídica de Neres foi acionada, mas ainda não se manifestou.

Condenado em primeira instância em 2014, o ex-vereador tinha contra ele um mandado de prisão, mas recorria em liberdade. Havia um mandado de prisão contra ele desde 30 de março de 2017, mas a defesa apresentou pedido de habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal (STF). Não há informações sobre julgamento do pedido.

NOVO ENTENDIMENTO

No novo mandado de prisão, expedido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado no dia 27 de fevereiro de 2018, os desembargadores mencionaram o novo entendimento do STF que permite, desde 2016, a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Foi esse entendimento que possibilitou a prisão do ex-presidente Lula (PT).

Em 29 de março de 2017 e em 16 de agosto de 2017 foram julgados, respectivamente, um "recurso de apelação criminal" e um "recurso de embargos de declaração" apresentados pela defesa de Almir Neres, que perdeu nas duas ocasiões.

DEFESA

O caso é mesmo semelhante ao de Lula. A condenação de Neres havia sido mantida pelo TJES e ele teve negado um recurso especial no STJ. O TJES foi comunicado sobre a decisão e mandou executar a pena, com base no novo entendimento do STF.