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Acusados por fraude

Ex-servidores de Viana proibidos de exercer cargos por 5 anos

A decisão foi tomada pelo Tribunal de Contas do Estado, que acatou um recurso do Ministério Público de Contas

Publicado em 25 de Junho de 2018 às 23:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2018 às 23:40
Fachada do Tribunal de Contas do Estado: projeto causa polêmica nos corredores Crédito: Vitor Jubini
Dois ex-servidores da Prefeitura de Viana foram condenados pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo (TC-ES) à pena de inabilitação para o exercício de cargos em comissão ou função de confiança pelos próximos cinco anos. Márcia da Silva Abreu, que é ex-secretária de Administração do município, e seu filho, Thiago da Silva Abreu, que é ex-diretor de Recursos Humanos, já haviam sido condenados pela Corte em julho de 2016 a ressarcir verba aos cofres públicos sob a acusação de cometerem fraudes utilizando cartões de alimentação entre 2006 e 2009.
A nova determinação foi tomada após o Ministério Público de Contas (MPC) ter seu recurso acatado pelo Plenário do TC-ES. O único excluído da pena é o também ex-diretor de Recursos Humanos Joel Carlos Schwambach, que foi acusado de ser conivente com a fraude pelo Ministério Público de Contas.
A conduta por ele [Joel Carlos] praticada não possui gravidade suficiente que justifique a aplicação da pena imposta aos outros recorridos, afirmou o relator João Luiz Cotta Lovatti em seu voto.
O ESQUEMA
De acordo com o MPC, a fraude cometida pelos ex-funcionários consistia no pagamento de auxílio-alimentação em um valor superior ao estabelecido por lei, já que ao invés dos R$ 180 previstos para cada servidor, as quantias repassadas chegaram a R$ 1 mil em alguns casos.
Pessoas que não pertenciam ao quadro de funcionários da prefeitura também foram beneficiadas com o auxílio, a exemplo de servidores já exonerados ou aposentados. "Além disso, há a prática de nepotismo mantida pela então secretária de Administração, Márcia Abreu, que tinha o filho Thiago Abreu sob sua subordinação hierárquica no cargo de diretor de Recursos Humanos", afirma o MPC. 
Os advogados de Márcia e Thiago Abreu no processo foram procurados, mas não atenderam às ligações.

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