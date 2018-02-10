Ex-secretário de Estado terá de devolver R$ 220 mil no ES

Fábio Damasceno foi secretário estadual de Obras Crédito: Ricardo Medeiros | AG

O Tribunal de Contas do Estado (TCES), por maioria de votos, condenou o ex-secretário estadual de Transportes e Obras Públicas, Fábio Damasceno, por uso de dinheiro público para autopromoção. Ele foi condenado a pagar multa de R$ 10 mil e, ainda, a ressarcir o erário em R$ 220 mil.

A condenação, de 19 dezembro de 2017, se deu a partir de uma representação proposta pelo Ministério Público de Contas. A área técnica do tribunal também identificou irregularidades na conduta.

A autopromoção ocorreu, segundo o TCES, por meio de um evento sobre mobilidade urbana e impactos na vida das cidades. O evento ocorreu no dia 30 de dezembro de 2014.

A área técnica do TCES entendeu que o objetivo do evento foi apenas destacar obras e realizações da gestão dele.

De acordo com o MP de Contas, o interesse de Damasceno era o de buscar uma alta exposição positiva, incompatível com a adequada prática da administração pública, valendo-se de recursos públicos para promover, com o escopo, reitera-se, de buscar exclusivamente a satisfação de interesse pessoal, dois dias antes do final de sua gestão.

Segundo a representação, a contratação, sem licitação, de serviços de publicidade e propaganda, por R$ 220 mil, sob a forma de patrocínio, foi publicada pelo então secretário no Diário Oficial do Estado no dia 29 de dezembro, portanto um dia antes do evento.

OUTRO LADO





Procurado pela reportagem ontem à noite, o ex-secretário se manifestou por meio de nota.

Ele disse que ainda não havia sido notificado sobre a decisão do Tribunal de Contas e, portanto, não tinha informações sobre o teor dela.

Mesmo assim, discorda do entendimento de que se autopromoveu.