Ex-secretário de Estado terá de devolver R$ 220 mil no ES

O Tribunal de Contas do Estado (TCES), por maioria de votos, condenou o ex-secretário estadual de Transportes e Obras Públicas, Fábio Damasceno, por uso de dinheiro público para autopromoção. Ele foi condenado a pagar multa de R$ 10 mil e, ainda, a ressarcir o erário em R$ 220 mil.
A condenação, de 19 dezembro de 2017, se deu a partir de uma representação proposta pelo Ministério Público de Contas. A área técnica do tribunal também identificou irregularidades na conduta.
A autopromoção ocorreu, segundo o TCES, por meio de um evento sobre mobilidade urbana e impactos na vida das cidades. O evento ocorreu no dia 30 de dezembro de 2014.
A área técnica do TCES entendeu que o objetivo do evento foi apenas destacar obras e realizações da gestão dele.
De acordo com o MP de Contas, o interesse de Damasceno era o de buscar uma alta exposição positiva, incompatível com a adequada prática da administração pública, valendo-se de recursos públicos para promover, com o escopo, reitera-se, de buscar exclusivamente a satisfação de interesse pessoal, dois dias antes do final de sua gestão.
Segundo a representação, a contratação, sem licitação, de serviços de publicidade e propaganda, por R$ 220 mil, sob a forma de patrocínio, foi publicada pelo então secretário no Diário Oficial do Estado no dia 29 de dezembro, portanto um dia antes do evento.
OUTRO LADO
Procurado pela reportagem ontem à noite, o ex-secretário se manifestou por meio de nota.
Ele disse que ainda não havia sido notificado sobre a decisão do Tribunal de Contas e, portanto, não tinha informações sobre o teor dela.
Mesmo assim, discorda do entendimento de que se autopromoveu.
A afirmação de autopromoção não tem sentido, porque nunca foi candidato a nenhum cargo, nem tampouco obteve nenhuma vantagem de qualquer natureza decorrente da realização do evento, o qual teve natureza informativa e de debate sobre a temática da mobilidade urbana. Cabe ressaltar ainda que se tratava de um evento realizado por um grupo de comunicação local do ES, cujo palestrante faltou e, portanto, o ex-secretário supriu a ausência, por solicitação da comissão organizadora. De qualquer forma, ainda existem vários recursos previstos em lei para o questionamento dessa decisão, considerada injusta, frisou a nota.