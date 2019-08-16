Ex-secretário de Ecoporanga preso por fraude em licitação é réu

Thiago Caldeira Rosa Cabral, ex-secretário de Meio Ambiente de Ecoporanga Crédito: Divulgação/Arquivo pessoal

Preso nesta quarta-feira (14) em uma operação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), o agora ex-secretário de Meio Ambiente do município de Ecoporanga, Thiago Caldeira Rosa Cabral, é réu desde o dia 14 de junho deste ano, quando uma ação penal movida pelo Ministério Público estadual (MPES) foi aceita pela Justiça. , o agora ex-secretário de Meio Ambiente do município de Ecoporanga,, é réu desde o diadeste ano, quando uma ação penal movida pelo Ministério Público estadual (MPES) foi aceita pela Justiça.

Thiago é acusado de atuar como facilitador de um esquema de fraudes em licitações comandado por donos de um conglomerado de empresas. Como servidor público, ele direcionava as contratações para as empresas do grupo criminoso. As investigações são feitas no âmbito da Operação Varredura, do MPES.

Por essa razão, o ex-secretário, que foi exonerado do cargo no mesmo dia de sua prisão, responde por crimes como organização criminosa, vantagem indevida e fraudes em licitações. Ele está preso no Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte, segundo informações da Secretaria de Estado de Justiça (Sejus).

VEREADOR ACUSADO

Robério Pinheiros Rodrigues (PSDB), além de outras quatro pessoas, que comandariam as empresas envolvidas no esquema. No mesmo processo, também é acusado o vereador(PSDB), além de outras quatro pessoas, que comandariam as empresas envolvidas no esquema. Robério está preso desde o dia 6 junho deste ano, ocasião em que o Gaeco deflagrou a operação Eco do Inhambu, um desdobramento Varredura, conforme explicou o MPES em nota enviada nesta quinta-feira (15).

Na ocasião, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão na sede da Prefeitura de Ecoporanga, na Secretaria de Meio Ambiente e também na casa dos investigados, incluindo Thiago.

DEFESA

O escritório de advocacia que cuida das defesas tanto de Thiago quanto de Robério informa que as medidas judiciais cabíveis já foram realizadas e outras ainda serão interpostas. Os advogados também pontuam que acreditam na absolvição dos acusados. Segundo eles, o mandado de prisão de Thiago Caldeira foi expedido no dia 13 de agosto e o ex-secretário, então, se apresentou de forma voluntária à Justiça.