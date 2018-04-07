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Ex-ministro do STF critica votação de habeas corpus de Lula antes de ADC

Nelson Jobim, que também chefiou as pastas da Justiça (1995-1997) e da Defesa (2007-2011), criticou hoje (7) a decisão de Cármen Lúcia

Publicado em 07 de Abril de 2018 às 19:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2018 às 19:56
O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal Nelson Jobim, quetambém comandou as pastas da Justiça e da Defesa Crédito: DANIEL TEIXEIRA
O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Nelson Jobim, que também chefiou as pastas da Justiça (1995-1997) e da Defesa (2007-2011), criticou hoje (7) a decisão da presidente da Suprema Corte, Carmen Lúcia, de colocar na pauta o julgamento do habeas corpus preventivo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva antes de julgar as duas ações declaratórias de constitucionalidade (ADCs) sobre prisão após condenação em segunda instância.
Sempre fui favorável ao trânsito em julgado por causa da Constituição, afirmou o ex-ministro neste sábado (7), em Boston, nos Estados Unidos.
Segundo Jobim, em seu voto no julgamento do habeas corpus de Lula, a ministra Rosa Weber disse que, nesse caso, não poderia lançar sua posição, porque seria contra a jurisprudência do tribunal. "Agora, quando vier a votação da ADC, poderá haver uma revisão e criar-se uma situação estranha. Jobim destacou que, se a ministra Rosa Weber mantiver a posição já manifestada anteriormente, vai mudar a jurisprudência. "Volta a jurisprudência anterior.
De acordo com Jobim, no caso da votação de uma ADC, o ex-presidente Lula poderia vir a ser solto, já que ainda cabem embargos declaratórios ao Supremo: Se for votada esta ADC, e se ela for julgada procedente, no sentido de trânsito em julgado, então ele terá que ser solto, explicou.
O ex-ministro Nelson Jobim fez as afirmações ao participar, em Boston, da Brazil Conference, conferência organizada por estudantes brasileiros da universidade de Harvard e do Massachusetts Institute of Technology (MIT).

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