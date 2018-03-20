Ex-governadores do Estado têm direito a segurança da Casa Militar

O ex-governador Renato Casagrande (PSB) utilizou a escolta policial a que tem direito, devido ao cargo, até dezembro de 2016. Desde então, abriu mão do benefício.

No último domingo (18), Casagrande foi rendido por dois homens armados e teve o carro roubado na porta de casa, em Bento Ferreira, Vitória. Horas depois, a polícia conseguiu localizar o veículo abandonado graças a um celular deixado no interior do carro, por meio do qual foi possível rastreá-lo. Até o momento, nenhum criminoso foi encontrado.

Ex-governador Casagrande foi rendido e teve carro roubado em Vitória Crédito: Mariana Perim

O direito de contar com segurança pessoal é o único benefício a que ex-governadores têm direito no Estado, de acordo com a Secretaria da Casa Militar. Há estados que têm até aposentadoria especial para os ex-mandatários, o que não é o caso do Espírito Santo, pois ex-governadores submetem-se ao regime geral de Previdência.

Instituído por lei em 2011, no governo do próprio Casagrande, ele só pode ser usufruído imediatamente após o término do mandato, desde que o político tenha exercido por pelo menos três anos a Chefia do Poder Executivo Estadual.

Esta segurança é prestada por dois anos a partir do término do mandato por policiais da ativa, e pode ser prorrogada por mais dois anos, após manifestação prévia e fundamentada da Secretaria da Casa Militar.

O planejamento, a coordenação e a fiscalização das atividades desses policiais também cabem aos membros da equipe da Casa Militar. O benefício vale somente para o ex-governador, não sendo extensivo a familiares.

Mesmo após o ocorrido, o ex-governador Renato Casagrande afirmou, por meio de sua assessoria, que não irá solicitar a segurança novamente.