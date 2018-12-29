Ex-governadores apontam o que deve ser prioridade na gestão Casagrande

Além da última entrevista com Gerson Camata , outros ex-governadores do Estado também fizeram suas avaliações sobre o que o governador eleito, Renato Casagrande (PSB), deve ter como prioridade em sua gestão, a partir de 2019.

Ex-governador do Estado, Arthur Gerhardt Crédito: Vitor Jubini

O ex-governador Arthur Gerhardt, que comandou o Estado de 1971 a 1975, recomendou atenção com as contas públicas. "A primeira coisa é manter o orçamento controlado. Quem não fez isso, afunda violentamente, como é o caso de vários estados. As demandas da população são muito pesadas, e se os administradores não cuidarem, acabam cometendo excessos. Mas ele tem experiência em administrar, a minha perspectiva é boa. Outro desafio de qualquer administrador hoje é o envelhecimento da população, que traz consequências para os gastos", afirmou.

Gerhardt fez um paralelo entre o momento atual e o de sua gestão. "O Espírito Santo é completamente diferente da minha época. Praticamente não tinha indústria no Estado, vivia quase somente do comércio e do café. Como em qualquer época, as contas públicas tinham que estar no lugar. Não adiantava pensar em economia para fazer investimento, porque não tinha condição de investir com o que se arrecadava. A economia evoluiu muito, indústrias cresceram. O problema é o excesso de procura do povo por soluções do Estado, que muitas vezes está acima da capacidade do Estado realizar", disse.

Embora tenha dito que se encontra com Casagrande raramente, afirmou que pode ajudá-lo no que for preciso. "Estou às ordens para o que precisar de mim", declarou.

Max Mauro, ex-governador do Estado Crédito: Fernando Madeira

O ex-governador Max Mauro, da gestão de 1987 a 1990, também afirmou que Casagrande tem seu apoio. "O que a gente espera é que se faça mais do que fez lá atrás, mesmo com dificuldades econômicas. Vejo uma grande expectativa da população para a retomada do crescimento da economia e geração de empregos e renda, mas a gravidade da situação do país pode dificultar a adoção das medidas necessárias para isto se tornar realidade a curto prazo", disse.

Ele apontou como prioridades a ser dada a questão da mobilidade urbana. "Sabemos que Vila Velha e Cariacica, por exemplo, historicamente são municípios da Grande Vitória com baixa arrecadação e que necessitam de apoio do Estado para melhorar sua infraestrutura e atender aos anseios e necessidades da população. Também precisa haver o retorno do transporte aquaviário integrado aos terminais do Transcol. O sistema funcionou muito bem durante os quatro anos de meu governo quando integramos as lanchas aos ônibus".

Max Mauro falou ainda sobre as ações voltadas ao enfrentamento da criminalidade no Estado. "No passado, conseguimos integrar as ações policiais locais com a Polícia Federal e isto resultou na Operação Marselha, que saneou os órgãos de segurança pública e desbaratou o crime organizado. Além disso, espero que Casagrande também enfrente as questões ambientais do pó preto na Grande Vitória e a situação dramática provocada pela lama da Samarco derramada sobre o leito do Rio Doce", concluiu.