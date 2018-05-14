Ex-governador quer retornar ao Palácio Anchieta

Renato Casagrande Crédito: Amarildo

Até o início deste ano havia quem apostasse, nos bastidores, que ele optaria por uma eleição mais cômoda, lançando-se ao Senado. Mas em março as cartas foram postas na mesa: sem hesitar diante de um provável confronto com seu maior oponente  o governador Paulo Hartung (PMDB) , Renato Casagrande (PSB) anunciou que é pré-candidato ao governo do Estado.

Com trajetória política iniciada na década de 1980 no Movimento Estudantil, Casagrande chega aos 57 anos com histórico de mandatos no Legislativo e Executivo. Seu auge foi em 2010, quando foi eleito governador no primeiro turno, com 82,3% dos votos. Ele é o segundo pré-candidato ao governo a ser retratado na série de perfis de A GAZETA.

Quase quatro anos após perder a batalha eleitoral de 2014 e passar a cadeira para Hartung, o discurso do socialista visa demarcar suas diferenças, a fim de oferecer, conforme suas palavras, um novo modelo de gestão, baseado no diálogo e desenvolvimento inclusivo.

A capacidade de interlocução, aliás, é uma de suas características mais fortes. Por seus aliados e correligionários, é lembrado como um homem de diálogo e de fácil acesso. E é assim que ele fortalece suas bases mesmo sem mandato. É ativo nas redes sociais, onde compartilha não só críticas ao atual governo, como registros de suas andanças pelo Estado.

O ex-governador tem se dedicado a viajar pelo interior, discutindo desenvolvimento sustentável com produtores e comunidades.

Nascido em Castelo, no Sul do Estado, filiou-se ao PCdoB quando cursava Engenharia Florestal na Universidade de Viçosa (MG). Em 1982, ingressou no PMDB, onde permaneceu até 1987. De lá para cá, já são 30 anos atuando no PSB.

Foi secretário de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura de Castelo e em 1990 chegou à Assembleia, elegendo-se o primeiro deputado da história do PSB no Estado. Em 1994, tornou-se vice-governador de Vitor Buaiz, assumindo depois a Secretaria de Agricultura.

Senador

Em 1998, lançou-se ao governo do Estado e perdeu, mas em 2002 ganhou para deputado federal. Em 2006, elegeu-se senador com bênçãos do então aliado Paulo Hartung. O peemedebista o apadrinhou na disputa pelo governo em 2010, em detrimento de Ricardo Ferraço (PMDB).

Mas Casagrande não escapou dos escândalos denunciados pelos delatores da Operação Lava Jato. O ex-presidente da Odebrecht, Benedicto Junior, o acusou em 2017 de receber R$ 1,8 milhão para sua campanha ao governo de 2014. Casagrande confirma que pediu doações, mas nega que tenha sido por via ilegal.

O que ele pensa

Saúde

Precisamos de hospitais de média complexidade em todas as dez microrregiões do Estado. Além disso, é preciso colaborar com os municípios na saúde primária, qualificando servidores e fazendo um trabalho de prevenção.

Educação

Vamos investir em qualificação permanente, valorização dos servidores, democratização da gestão das escolas. É preciso retomar a Educação no campo e cuidar também das escolas que ainda não são de tempo integral.

Segurança

Temos que reorganizar a área social e da Segurança, e retomar os instrumentos especializados de enfrentamento ao crime, como a Rotam e o BME. É um trabalho transversal de todo o governo.

Mobilidade urbana

Temos que concluir projetos paralisados e retomar outros, como o Aquaviário, a quarta ponte e os investimentos em corredores exclusivos de ônibus, além do plano cicloviário.

Entrevista

Focado no futuro, o ex-governador Renato Casagrande (PSB) não pretende fazer de sua gestão passada o seu principal palanque. Segundo ele, o momento é de apresentar novas propostas, sem perseguir possíveis adversários.

Como sua experiência lhe auxiliará na disputa e por que tentar a reeleição?

Tenho facilidade em conviver com o Parlamento e conheço a administração pública. Conheço o Estado de ponta a ponta e isso me permite apresentar minhas propostas com segurança. A razão de eu colocar meu nome como pré-candidato foi a caminhada que eu fiz desde novembro de 2017, quando percorri municípios e senti a necessidade de apresentar um projeto novo, que tenha compromisso com ética e a democracia e responsabilidade com o dinheiro público. Quero gerar desenvolvimento para que possamos usar a máquina para gerar justiça e empregos. Não vou me preocupar em perseguir adversários ou perder tempo com política menor. Quero apontar para o futuro.

O que acha que poderá lhe garantir a vitória contra Hartung dessa vez?

A população conhece o modo como eu governo e como o é o desempenho do atual governo. Eu saí do meu governo muito respeitado pelos capixabas. Não tive a oportunidade de concluir meu projeto para o Estado e quero que a sociedade faça uma avaliação das minhas propostas. A campanha pode usar o passado e o presente como base, mas o que me diferenciará serão minhas ideias para o futuro. O que tenho discutido com municípios e entidades foi construído coletivamente. Tenho convicção de que serei aprovado pela sociedade capixaba.

Quais os principais desafios a serem enfrentados?

O principal é diminuir a desigualdade. É um Estado com muita gente passando necessidade, perdendo oportunidades. O segundo desafio são os serviços sociais, na Saúde, na Segurança, na Educação. Há um incômodo com a ausência do governo e quero retomar essa interação com a sociedade, na construção de um projeto de desenvolvimento inclusivo.

Disputa polarizada no horizonte do PSB

Prefeito Luciano Rezende Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Aliados apontam para necessidade de ampla aliança para vencer Hartung nas urnas.Apesar da possível presença de novas figuras, como é o caso da senadora Rose de Freitas (Podemos), aliados e políticos próximos a Renato Casagrande (PSB) já preveem uma disputa ao governo muito semelhante à de 2014, quando o duelo travado entre o socialista e Paulo Hartung (PMDB) polarizou o pleito. Mas, desta vez, sem a máquina nas mãos, Casagrande deverá enfrentar novos desafios pela frente, como o de conquistar mais alianças partidárias para não correr o risco de ser isolado.

A inversão das posições dos adversários poderá trazer vantagens e desvantagens para o ex-governador castelense. Acusado inúmeras vezes por Hartung de ter deixado as contas desorganizadas em sua gestão, Casagrande está agora em posição confortável para apontar falhas na administração do oponente.

Ele fez um governo de muitas entregas. O Norte e o Noroeste jamais receberam tantos investimentos em infraestrutura, equipamentos agrícolas, serviços de saúde. Já Hartung fez um governo de restrições por quatro anos. Houve um impacto forte da crise, receita baixa, insatisfação da população. Essa comparação deverá existir, avalia o deputado federal e correligionário de Casagrande, Paulo Foletto.

Por outro lado, conforme lembra um outro aliado que prefere não se identificar, garantir espaço demandará um esforço estratégico. Geralmente quem busca as alianças institucionais é o governador. Ele precisa esquecer lideranças formais e se comunicar mais com a população em geral, opina.

Outro apoiador também pontua: Hartung pode usar sua mão pesada para isolá-lo. Por isso, é preciso reunir todo mundo, aproveitar quadros políticos e técnicos.

Mas, antes disso, o futuro candidato terá que vencer barreiras internas. Segundo fontes próximas, apesar de ter um perfil agregador, Casagrande possui uma equipe fechada, que dificulta aproximações políticas. Colocam a questão partidária acima das alianças. Ele tem que deixar oxigenar, criar novas lideranças no entorno dele, sugere um amigo.