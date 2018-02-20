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Em Brasília

Ex-deputado diz que PTB desistiu de indicação de Cristiane Brasil

Deputada havia sido indicada para Ministério do Trabalho; presidente do partido criticou Cármen Lúcia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2018 às 18:26

Publicado em 20 de Fevereiro de 2018 às 18:26

Roberto Jefferson chorou ao anunciar a indicação de Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho Crédito: Reprodução | Twitter
O ex-deputado federal Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB, afirmou nesta terça-feira (20) que o partido desistiu da indicação da deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ), sua filha, para o Ministério do Trabalho.
Jefferson criticou a "indecisão" da ministra Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), que suspendeu provisoriamente a posse de Cristiane Brasil, mas não chegou a julgar o mérito do caso.
O ex-deputado disse que a decisão do partido "visa proteger a integridade de Cristiane e não deixar parada a administração do ministério".
Jefferson ainda agradeceu ao presidente Michel Temer e aos seu colegas de partido "pelo apoio e respeito" à indicação da deputada.

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