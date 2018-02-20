Ex-deputado diz que PTB desistiu de indicação de Cristiane Brasil

O ex-deputado federal Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB, afirmou nesta terça-feira (20) que o partido desistiu da indicação da deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ), sua filha, para o Ministério do Trabalho.
Jefferson criticou a "indecisão" da ministra Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), que suspendeu provisoriamente a posse de Cristiane Brasil, mas não chegou a julgar o mérito do caso.
O ex-deputado disse que a decisão do partido "visa proteger a integridade de Cristiane e não deixar parada a administração do ministério".
Jefferson ainda agradeceu ao presidente Michel Temer e aos seu colegas de partido "pelo apoio e respeito" à indicação da deputada.